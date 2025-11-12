scorecardresearch
 

Feedback

आईसीसी वनडे रैंकिंग में रोहित-विराट का जलवा, टॉप-5 में भारत के 3 खिलाड़ी

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन कर आईसीसी वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान बरकरार रखा. एडिलेड में 73 और सिडनी में नाबाद 121 रन बनाकर उन्होंने अपनी क्लास साबित की. वहीं विराट कोहली ने शुरुआती दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद तीसरे वनडे में नाबाद 74 रन बनाकर आलोचकों को जवाब दिया.

Advertisement
X
आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा का जलवा (Photo: BCCI)
आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा का जलवा (Photo: BCCI)

भारत की इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार वापसी करने वाले रोहित शर्मा ने अपनी बेहतरीन फॉर्म जारी रखी है और आईसीसी वनडे बल्लेबाज़ रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज हैं. पूर्व भारतीय कप्तान ने हाल ही में समाप्त हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में अपने शांत स्वभाव और क्लासिक बल्लेबाज़ी से एक बार फिर सबका दिल जीत लिया.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया कमाल

सीरीज़ की शुरुआत रोहित के लिए धीमी रही, जब उन्होंने पहले वनडे में सिर्फ 8 रन बनाए. लेकिन इसके बाद उन्होंने लय पकड़ी और एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में 73 रन की शानदार पारी खेली. वहीं सिडनी में खेले गए निर्णायक तीसरे मैच में उन्होंने नाबाद 121 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई और एक बार फिर यह साबित किया कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड-ओवर्स बल्लेबाज़ों में से एक हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Rohit-Kohli
Rohit Sharma और Virat Kohli पर BCCI का Action 
Rohit Sharma and Virat Kohli
BCCI के ‘सख्त फरमान’ के बाद रोहित का बड़ा फैसला, कोहली की चुप्पी बरकरार 
GAUTAM GAMBHIR
रोहित-विराट पर कोच गंभीर का तंज? बोले- मेरे लिए निजी सफलता नहीं बल्कि... 
Mohammed Shami
'दुश्मन मदद नहीं करता...', शमी का नए VIDEO में छलका दर्द, स्ट्रगल पर की बात  
Temba Babuma
Test Series से पहले Temba Babuma ने दिया बड़ा बयान! 

यह भी पढ़ें: खेलना ही होगा डोमेस्टिक... BCCI के ‘सख्त फरमान’ के बाद रोहित शर्मा का बड़ा फैसला, विराट कोहली की चुप्पी बरकरार

आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 हैं रोहित

वर्तमान में रोहित शर्मा 781 रेटिंग अंकों के साथ आईसीसी वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं. उनके बाद अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान और न्यूजीलैंड के डैरिल मिशेल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. भारत के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल 745 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं, जबकि विराट कोहली 725 अंकों के साथ टॉप-5 में शामिल हैं. इस तरह भारत ने बल्लेबाज़ी रैंकिंग में अपना दबदबा बरकरार रखा है.

Advertisement

विजय हजारे में नजर आएंगे रोहित

रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा घरेलू क्रिकेट में फिटनेस और रिदम बनाए रखने के लिए मुंबई की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी और संभवतः सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने को तैयार हैं. उनका यह निर्णय व्यस्त अंतरराष्ट्रीय सीज़न से पहले उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा-विराट कोहली पर कोच गौतम गंभीर का तंज? बोले- मेरे लिए निजी सफलता नहीं बल्कि...

कोहली ने आलोचकों को दिया जवाब

वहीं दूसरी ओर, विराट कोहली के लिए यह सीरीज़ विपरीत रही. उन्होंने पहले दो वनडे में लगातार शून्य बनाए. जिससे उनकी फॉर्म पर सवाल उठने लगे. लेकिन कोहली ने हमेशा की तरह शानदार वापसी की और तीसरे वनडे में नाबाद 74 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. भारत हालांकि सीरीज़ हार गया, लेकिन कोहली की वापसी ने टीम को मनोबल बढ़ाने वाली जीत दिलाई.

सफेद गेंद के क्रिकेट में भारत का दबदबा जारी है. टीम इंडिया फिलहाल आईसीसी टी20 और वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष पर है. जबकि टेस्ट रैंकिंग में वह चौथे स्थान पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement