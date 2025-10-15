ऑस्ट्रेलिया में रोहित-विराट का संन्यास कंफर्म? पैट कमिंस के बयान से मची खलबली

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज़ को खास बताया है. यह सीरीज 19 अक्तूबर से पर्थ के मैदान में शुरू होगी. कमिंस ने कहा कि यह ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों के लिए “आखिरी मौका” हो सकता है जब वे विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपने देश में खेलते देखेंगे.

32 वर्षीय कमिंस, जो पीठ की चोट के कारण टीम से बाहर हैं. वह भी इस मैच को स्टैंड्स से देखेंगे. भारत की ओर से रोहित और कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया गया है, जो 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी.

क्या बोले पैट कमिंस

कमिंस ने कहा, 'विराट और रोहित पिछले 15 सालों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए यह ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए उन्हें यहां खेलते देखने का आखिरी मौका हो सकता है. वे भारत के लिए खेल के दिग्गज रहे हैं और हमेशा दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. जब भी हम उनके खिलाफ खेलते हैं, भीड़ ज़ोरदार हो जाती है.'

प्रमुख तेज गेंदबाज़ कमिंस ने सीरीज़ से बाहर रहने पर निराशा जताई. यह सीरीज़ एडिलेड और सिडनी में भी खेली जाएगी, जिसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ होगी.

उन्होंने कहा, भारत के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज़ मिस करना निराशाजनक है. मेरा मानना है कि भीड़ बहुत बड़ी होने वाली है. यहां ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही काफी उत्साह है. जब भी आप कोई मैच मिस करते हैं तो निराशा होती है, लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ सीरीज़ मिस करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर टेस्ट करियर पर ध्यान केंद्रित करने वाले तेज गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क के फैसले पर कमिंस ने अपनी राय दी. उन्होंने कहा, मुझे पता था कि स्टार्की के मन में टी20आई से रिटायर होने का विचार कुछ समय से था. तीनों फॉर्मेट खेलना मुश्किल है. वह मुझसे कुछ साल बड़े हैं और उन्होंने 100 टेस्ट मैच भी खेले हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा.

