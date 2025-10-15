scorecardresearch
 

Feedback

ऑस्ट्रेलिया में रोहित-विराट का संन्यास कंफर्म? पैट कमिंस के बयान से मची खलबली

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज़ खास होगी क्योंकि यह ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपने देश में आखिरी बार खेलते देखने का मौका हो सकता है. चोटिल कमिंस सीरीज़ नहीं खेलेंगे और मिचेल मार्श कप्तानी करेंगे.

Advertisement
X
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे रोहित -विराट. (Photo: AFP/Getty Images)
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे रोहित -विराट. (Photo: AFP/Getty Images)

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज़ को खास बताया है. यह सीरीज 19 अक्तूबर से पर्थ के मैदान में शुरू होगी. कमिंस ने कहा कि यह ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों के लिए “आखिरी मौका” हो सकता है जब वे विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपने देश में खेलते देखेंगे.

32 वर्षीय कमिंस, जो पीठ की चोट के कारण टीम से बाहर हैं. वह भी इस मैच को स्टैंड्स से देखेंगे. भारत की ओर से रोहित और कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया गया है, जो 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी.

क्या बोले पैट कमिंस

सम्बंधित ख़बरें

Australian players mocked India's handshake snub.
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया भारत के ‘नो हैंडशेक’ रुख का मजाक, वीडियो पर बवाल 
Shubman Gill, Rohit Sharma
कप्तान ग‍िल का असली इम्त‍िहान अब शुरू होता है... जानें कैसे अलग होगा ऑस्ट्रेल‍िया दौरा 
IND VS AUS
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ODI से संन्यास ले लेंगे विराट-रोहित? BCCI ने बताई सच्चाई 
Adam Zampa, Mitchell Marsh, Josh Inglis
पर्थ वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, दो स्टार खिलाड़ी बाहर, इन्हें मिला चांस 
IND VS AUS
गंभीर को अपने लिए क्यों चाहिए अलग कोच? ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले बताई वजह 

कमिंस ने कहा, 'विराट और रोहित पिछले 15 सालों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, इसलिए यह ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए उन्हें यहां खेलते देखने का आखिरी मौका हो सकता है. वे भारत के लिए खेल के दिग्गज रहे हैं और हमेशा दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. जब भी हम उनके खिलाफ खेलते हैं, भीड़ ज़ोरदार हो जाती है.'

यह भी पढ़ें: 'मैजिक कर दो...', ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले कप्तान गिल ने रोहित-कोहली को भेजा खास मैसेज

Advertisement

प्रमुख तेज गेंदबाज़ कमिंस ने सीरीज़ से बाहर रहने पर निराशा जताई. यह सीरीज़ एडिलेड और सिडनी में भी खेली जाएगी, जिसके बाद 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ होगी.

उन्होंने कहा, भारत के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज़ मिस करना निराशाजनक है. मेरा मानना है कि भीड़ बहुत बड़ी होने वाली है. यहां ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही काफी उत्साह है. जब भी आप कोई मैच मिस करते हैं तो निराशा होती है, लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ सीरीज़ मिस करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है.

यह भी पढ़ें: विराट कोहली की तरह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे बाबर आजम? इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने सुनाई खरी-खरी

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर टेस्ट करियर पर ध्यान केंद्रित करने वाले तेज गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क के फैसले पर कमिंस ने अपनी राय दी. उन्होंने कहा, मुझे पता था कि स्टार्की के मन में टी20आई से रिटायर होने का विचार कुछ समय से था. तीनों फॉर्मेट खेलना मुश्किल है. वह मुझसे कुछ साल बड़े हैं और उन्होंने 100 टेस्ट मैच भी खेले हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement