विराट कोहली की तरह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे बाबर आजम? इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने सुनाई खरी-खरी

बाबर आजम को एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं मिली थी. अब बाबर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने उतरे हैं. बाबर का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है. लाहौर टेस्ट की पहली पारी में बाबर को स्पिनर साइमन हार्मर ने पवेलियन भेजा.

बाबर आजम का खराब प्रदर्शन जारी, सलमान बट ने साधा निशाना. (File Photo: Getty Images)
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम का इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब प्रदर्शन जारी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भी बाबर का बल्ला नहीं चला है. बाबर पहली पारी में 43 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बना सके.

बाबर आजम दो साल से भी ज्यादा समय से इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक नहीं जड़ पाए हैं. बाबर का आखिरी इंटरनेशनल शतक 30 अगस्त 2023 को नेपाल के खिलाफ एशिया कप में आया था. तब बाबर ने 151 रनों की पारी खेली थी. उसके बाद से बाबर ने 73 इनिंग्स खेली हैं, लेकिन वो तिहरे अंकों तक नहीं पहुंच सके. यही नहीं बाबर दिसंबर 2022 के बाद से अपने घर पर टेस्ट में 50 या उससे ज्यादा की इनिंग्स नहीं खेल पाए हैं.

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सलमान बट ने लगातार खराब प्रदर्शन के चलते बाबर आजम की आलोचना की है. सलमान ने पूछा है कि बाबर घरेलू क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं. जब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट में प्रदर्शन खराब रहा था, तो उन्हें भी घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दी गई थी. कोहली ने बाद में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

'फैन फॉलोइंग बड़ी, लेकिन...',
सलमान बट ने कहा कि बाबर आजम घरेलू रेड-बॉल टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं लेते, जबकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही है. सलमान का मानना है कि जो खिलाड़ी घरेलू मैच खेलते हैं, वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं. सलमान ने कहा कि बाबर की फैन फॉलोइंग बड़ी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.

सलमान बट ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'बाबर फर्स्ट-क्लास मैच खेलना नहीं चाहते. उनकी बेरुखी साफ नजर आ रही थी. जो खिलाड़ी फर्स्ट क्लास खेलते हैं, उन्होंने रन बनाए. बाबर क्यों नहीं खेलना चाहते. पहले ही ओवर में वह बेहद कमजोर दिख रहे थे. ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय आउट हो सकते हैं. वह बड़े खिलाड़ी हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी है. आप इससे बच नहीं सकते.'

बाबर आजम का आखिरी टेस्ट शतक कब आया?
बाबर का आखिरी टेस्ट शतक दिसंबर 2022 में आए था. तब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में 161 रन बनाए थे. 2023 में बाबर के बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में एक अर्धशतक तक नहीं आया. उसके बाद उन्होंने 2024 में 1 और 2025 में दो अर्धशतक बनाए. इस साल उनके बल्ले से टेस्ट में दो फिफ्टी निकली है, जो विदेशी धरती पर आए.

