'गर्मी महसूस होगी...', IND vs PAK मैच से पहले फखर जमां पर इस भारतीय दिग्गज ने साधा निशाना

एशिया कप 2025 में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है. इस महामुकाबले से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा का मानना है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमां, जिन्हें उनकी टीम के अहम खिलाड़ियों में गिना जाता है, भारत के स्पिनर कुलदीप यादव के खिलाफ कठिनाई का सामना करेंगे. उथप्पा ने कहा कि फखर जब कुलदीप का सामना करेंगे तो उन्हें गर्मी महसूस होगी.

उथप्पा ने पाक बल्लेबाजों पर उठाए सवाल

उथप्पा ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी क्रम की आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास सही पोजीशन पर खेलने वाले विशेषज्ञ बल्लेबाज़ नहीं हैं, ओपनिंग जोड़ी को छोड़कर. उन्होंने कहा कि उनकी टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऊपर खेलने के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं, लेकिन उन्हें बीच के क्रम में खिलाया जाता है, जिससे उनकी बल्लेबाज़ी प्रभावित होती है.

उन्होंने कहा, 'यह पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट है. उनके टॉप-6 में इतने सारे ओपनर हैं कि उन्हें अस्वाभाविक पोज़िशन पर खेलना पड़ता है. देखने में यह विकल्पों की भरमार लगता है, लेकिन असल में यह समस्या बन जाती है.'

उथप्पा ने समझाया कि टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ अक्सर तेज़ गेंदबाज़ों के सामने सेट हो जाते हैं और फिर आत्मविश्वास के साथ स्पिनरों का सामना करते हैं. लेकिन फखर के साथ ऐसा नहीं हो रहा है.

फखर की बल्लेबाजी पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा, 'फखर एक ओपनर हैं, लेकिन उन्हें नंबर-4 पर भेजा गया है. करियर के दौरान वह तब तक सेट हो जाते थे जब तक स्पिनर आते थे. लेकिन अब उन्हें आते ही सीधे दुनिया के बेहतरीन स्पिनरों में से एक का सामना करना पड़ता है. यही वजह है कि उनके आंकड़े पिछले कुछ सालों में गिर गए हैं. उनकी स्पिन के खिलाफ कमजोरी साफ दिखती है. इस मामले में कुलदीप को निश्चित तौर पर बढ़त मिलेगी."

उथप्पा ने कुलदीप यादव की तारीफ करते हुए कहा कि वह अब और ज़्यादा आक्रामक, तेज़ और योजनाबद्ध गेंदबाज़ बन गए हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में कुलदीप यादव बनाम फखर ज़मान की यह जंग निर्णायक साबित हो सकती है. यदि कुलदीप ने फखर की स्पिन के खिलाफ कमजोरी का फायदा उठाया, तो यह मैच भारत के पक्ष में झुक सकता है.

