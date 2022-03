IND Vs SL: मोहाली में ‘सर’ जडेजा ने रचा इतिहास, पहले ठोके 175 रन, बाद में 5 विकेट भी लिए

भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा मोहाली टेस्ट मैच पूरी तरह से रवींद्र जडेजा के नाम होता जा रहा है. बल्लेबाजी करते हुए रवींद्र जडेजा ने 175 रनों की नाबाद पारी खेली और जब बॉलिंग की बारी आई, तब उन्होंने पांच विकेट भी झटक लिए.



मोहाली टेस्ट के तीसरे दिन रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का जलवा देखने को मिला और उन्होंने देखते ही देखते श्रीलंका (Srilanka) की लोअर ऑर्डर को तहस नहस कर दिया. रवींद्र जडेजा ने अपने 13 ओवर के स्पेल में 4 मेडन डाले. जबकि सिर्फ 41 रन देकर पांच विकेट लिए.

ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने जडेजा



रवींद्र जडेजा दुनिया के ऐसे छठे बॉलर बन गए हैं, जिन्होंने एक ही मैच में 150 से ऊपर का स्कोर बनाया हो और 5 विकेट भी लिए हों. वह ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं.



• वीनू मांकड़- 184 रन बनाए, 196 रन देकर 5 विकेट लिए बनाम इंग्लैंड 1952

• डेनिस एटिंक्सन- 219 रन बनाए, 56 रन देकर 5 विकेट लिए बनाम ऑस्ट्रेलिया 1955

• पॉली उमरीगर- 172* रन बनाए, 107 रन देकर 5 विकेट लिए बनाम वेस्टइंडीज़ 1962

• गैरी सोबर्स- 174 रन बनाए, 41 रन देकर 5 विकेट लिए बनाम इंग्लैंड 1966

• मुश्ताक मोहम्मद- 201 रन बनाए, 49 रन देकर 5 विकेट लिए बनाम न्यूजीलैंड 1973

• रवींद्र जडेजा- 175* रन बनाए, 41 रन देकर 5 विकेट लिए बनाम श्रीलंका 2022

A 5⃣-wicket haul for @imjadeja as #TeamIndia wrap Sri Lanka innings for 174 🔥🔥



Follow the match ▶️ https://t.co/XaUgOQVg3O#INDvSL | @Paytm pic.twitter.com/iJoGxRr6cY