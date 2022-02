Ranji Trophy, Raj Bawa, Yash Dhull : अंडर-19 सितारे रणजी डेब्यू में चमके, यश धुल-राज बावा का बड़ा कारनामा

रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में अंडर-19 टीम के सितारे यश धुल और राज अंगद बावा ने अपने फर्स्ट क्लास करियर की शानदार शुरुआत की है. राज बावा ने रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट झटका. कटक में चंडीगढ़ के लिए खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने कप्तान तन्मय अग्रवाल का विकेट लिया. दूसरी तरफ गुवाहाटी में तमिलनाडु के खिलाफ दिल्ली के लिए उतरे यश धुल ने अपनी डेब्यू पारी में शतक जड़ दिया.

अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में राज अंगद बावा ने 5 विकेट झटके थे और 35 रनों की पारी खेली थी. राज बावा ने तन्मय अग्रवाल को विकेट के पीछे अरिजित सिंह के हाथो कैच आउट करवाया और अक्षत रेड्डी को भी विकेट के पीछे कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजा. इसके साथ ही राज बावा रणजी ट्रॉफी करियर की शुरुआत पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में

ऑलराउंडर राज अंगद बावा से पहले राजस्थान के बल्लेबाज यश कोठारी ने 2020 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ जयपुर में रणजी ट्रॉफी करियर की पहली गेंद पर ही विकेट झटका था. इस लिस्ट में उदय जोशी (सौराष्ट्र, 1965 में), रवींद्र चढ्ढा (पंजाब, 1967 में), राजू मुखर्जी (बंगाल, 1973 में) और टीए शेखर (तमिलनाडु, 1980 में) ने यह मुकाम हासिल किया था. यश कोठारी के बाद राज अंगद बावा इस लिस्ट में शामिल हुए हैं.

