रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को प‍िछले साल बाय-बाय कहा था अब हाल में आईपीएल से भी रिटायरमेंट का ऐलान क‍िया. अब अश्व‍िन ने IPL छोड़ने की वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि आईपीएल का शेड्यूल बहुत ज्यादा है, इसलिए यह फैसला लिया.

अश्विन ने एमएस धोनी की लंबी क्रिकेट पारी की तारीफ की और कहा कि वह आगे जाकर ‘द हंड्रेड’ और ‘SA20’ जैसी लीग में खेलने के मौके तलाश सकते हैं. 221 आईपीएल मैच खेलने वाले अश्विन ने यह भी बताया कि भविष्य में वह अपनी शर्तों पर कोचिंग करने के लिए तैयार रहेंगे.

यह भी पढ़ें: 'अब और इंतजार नहीं...', IPL र‍िटायरमेंट पर अश्व‍िन की पत्नी प्रीत‍ि खुश, र‍िएक्शन VIRAL

अश्विन ने अपने अचानक आईपीएल करियर खत्म करने के फैसले पर खुलकर बात की है. दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से र‍िटायर होने वाले द‍िग्गज ऑफ स्पिनर ने इस हफ्ते ऐलान किया कि अब वह आईपीएल से भी अलग हो रहे हैं. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अलविदा कहा, जहां से उनका सफर शुरू हुआ था.

अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने बताया कि अब उनके पास तीन महीने लंबे आईपीएल सीजन का बोझ उठाने की ऊर्जा नहीं बची है. उन्होंने माना कि उम्र बढ़ने के साथ लगातार सफर, मैच और रिकवरी करना उनके लिए और मुश्किल होता जा रहा था.

यह भी पढ़ें: CSK से विवाद, यूट्यूब चैनल या ट्रेड का चक्कर... रव‍िचंद्रन अश्व‍िन के IPL र‍िटायरमेंट की असली कहानी क्या है?

Advertisement

अश्विन ने कहा- मैं सोच रहा था कि क्या मैं अगले साल आईपीएल खेल पाऊंगा. तीन महीने तक आईपीएल मेरे लिए अब बहुत ज्यादा है, थका देने वाला है. इसी वजह से मैं एमएस धोनी को देखकर हैरान रह जाता हूं. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, आईपीएल खेलने की क्षमता कम हो जाती है.

उनके इस फैसले को लेकर ऐसी बातें चल रही थीं कि शायद यह चेन्नई सुपर किंग्स की मिनी-ऑक्शन के प्लान से जुड़ा है. 38 साल के अश्विन ने इशारा दिया कि वह विदेशों की लीग में खेलने के मौके तलाश सकते हैं. उनका नाम ‘द हंड्रेड’ और ‘एसए20’ से जुड़ा है. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने एक और लीग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन नाम नहीं बताया. अश्विन ने आगे कहा कि भविष्य में वह कोचिंग के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यह अपनी शर्तों पर होगा.

Special day and hence a special beginning.



They say every ending will have a new start, my time as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today🤓.



Would like to thank all the franchisees for all the… — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) August 27, 2025

अश्व‍िन ने अपने र‍िटायरमेंट पोस्ट में क्या कहा?

अश्व‍िन ने सोशल मीडिया पर अपना रिटायरमेंट पोस्ट लिखा था- हर अंत एक नई शुरुआत होती है. आज मेरा आईपीएल क्रिकेटर का सफर खत्म हो रहा है, लेकिन अब मैं दुनिया की अलग-अलग लीग में खेलने के नए सफर की शुरुआत कर रहा हूं.

Advertisement

कितने साल का रहा अश्व‍िन का IPL का कर‍ियर

16 सीजन लंबे करियर में अश्विन ने 221 आईपीएल मैच खेले, जिसमें उन्होंने 187 विकेट लिए, इस दौरान उनकी इकोनॉमी 7.20 रही. बल्लेबाजी में भी उन्होंने 833 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल रहा. आईपीएल में अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले. पंजाब की तो अश्व‍िन ने कप्तानी भी की थी.

---- समाप्त ----