R Ashiwn IPL Retiremement controversy: 'मैं काफी उम्रदराज हो चुका था, बार-बार टूर पर जाना और ज्यादातर बाहर बैठना, मुझे बहुत खलने लगा था. ऐसा नहीं था कि मैं टीम में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता था, लेकिन फ‍िर आप सोचने लगते हैं कि क्या घर पर बच्चों के साथ समय बिताना बेहतर है. वो भी बड़े हो रहे हैं और मैं यहां बैठा क्या कर रहा हूं? तो मैंने महसूस किया कि बस अब… मेरे मन में हमेशा था कि 34-35 की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा. लेकिन बीच में लगातार न खेल पाने की वजह से फैसला कर लिया…".

टीम इंड‍िया के स्टार स्प‍िनर रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने यह बातें अपने यूट्यब चैनल पर राहुल द्रव‍िड़ से अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर कही थीं.

अब अश्व‍िन ने बुधवार (27 अगस्त) को इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) से र‍िटायर होने का फैसला किया है. अश्विन ने IPL से र‍िटायर होने का फैसला किया है. टीम इंड‍िया के द‍िग्गज ऑफ स्प‍िनर रहे अश्विन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया भर की अलग-अलग लीगों में खेल के नए अनुभवों का उनका सफर आज से शुरू हो रहा है.

क्या CSK में खुश नहीं थे अश्व‍िन?

लेकिन इन सबके बीच एक सवाल यह भी है कि आख‍िर CSK टीम पर जो उनकी बयानबाजी रही, उनका यूट्यब चैनल और ट्रेड किए जाने की अफवाह तो उनके IPL र‍िटायरमेंट की वजह नहीं रही. ध्यान रहे पिछले आईपीएल सीजन में अश्विन की उनके यूट्यूब चैनल के कारण आलोचना हुई थी. अश्व‍िन के साथ उनके चैनल के विश्लेषक प्रसन्ना अगोरम ने तब कहा था नूर अहमद की टीम में जरूरत नहीं थी.



वहीं, इसी महीने की शुरुआत में ऐसी भी खबरें आईं कि अश्विन ने 2026 सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स से खुद को लेकर क्ल‍ियरटी मांगी थी. क्रिकइंफो की र‍िपोर्ट में कहा गया था IPL 2026 में उन्हें कैसे इस्तेमाल करने की प्लान‍िंग पूछी थी. अश्विन ने CSK से कह दिया है कि अगर वह उनकी योजनाओं में फिट नहीं बैठते तो उन्हें अलग होने में कोई दिक्कत नहीं है.

अश्व‍िन ने इंजरी र‍िप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किए गए डेवाल्ड ब्रेव‍िस के टीम में शामिल करने को लेकर भी बयानबाजी की थी. वहीं, CSK ने कहा तब कहा था कि उन्होंने पूरा नियम-कायदा अपनाकर ही ब्रेविस को साइन किया था. गुरजपनीत को 2.20 करोड़ में खरीदा गया था और उनके चोटिल होकर बाहर होने के बाद उतनी ही रकम ब्रेविस को दी गई. व‍िवाद बढ़ने पर बाद में अश्विन ने भी सफाई दी थी कि. अश्व‍िन ने कहा था कि उनकी तोड़-मरोड़कर पेश किया गया और गलत मतलब निकाला गया.

CSK ने अश्व‍िन को कितने रुपए में खरीदा

अश्विन को पिछले साल मेगा ऑक्शन में CSK ने 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्होंने इस सीजन में 14 में से सिर्फ 9 मैच खेले. इसे उनकी “घर वापसी” माना गया था क्योंकि वे आठ साल बाद अपने शहर की टीम से जुड़े थे. इस बार का IPL उनके लिए खास नहीं रहा. 2009 (उनका डेब्यू सीजन) के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने 12 से कम मैच खेले. साथ ही यह उनका सबसे महंगा सीजन रहा, क्योंकि उन्होंने प्रति ओवर औसतन 9.12 रन दिए, जो उनके करियर में पहली बार 8.49 की इकोनॉमी से भी ज्यादा था.

अश्व‍िन ने IPL र‍िटायरमेंट पोस्ट में क्या इशारा किया

38 साल के अश्व‍िन ने बुधवार (27 अगस्त) को सोशल मीडिया पर IPL से र‍िटायमेंट का ऐलान किया. अश्व‍िन ने र‍िटायरमेंट पोस्ट में लिखा- 'कहते हैं कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है. आईपीएल क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज समाप्त हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीग में खेल की खोज करने का मेरा समय आज से शुरू हो रहा है.'

उन्होंने कहा, ‘मैं सभी फ्रेंचाइजी को वर्षों से मिली शानदार यादों और रिश्तों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे महत्वपूर्ण आईपीएल और बीसीसीआई को उन चीजों के लिए जो उन्होंने अब तक मुझे दीं. आगे जो भी मेरे सामने है उसका पूरा आनंद लेने और उसका पूरा फायदा उठाने के लिए उत्सुक हूं.'

द‍िसंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट से अश्व‍िन का संन्यास, अब IPL छोड़ा

18 द‍िसंबर 2024 को अश्व‍िन ने ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ गाबा टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था, तब उन्होंने कहा था कि वो IPL खेलते रहेंगे. IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के ल‍िए खेले थे. जहां उन्होंने 9 मैचों में 7 विकेट लिए और 33 रन बनाए. 38 साल के ऑफ स्पिनर अश्विन ने 221 IPL मैचों में 187 विकेट निकाले. इनका इकोनॉमी रेट 7.20 का रहा. ऊनकी बेस्ट गेंदबाजी 4/34 रही. इसके अलावा 98 पारियों में 833 रन बनाए. उच्चतम स्कोर 50 रहा. अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग में 5 टीमों के लिए चुके हैं. चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के ल‍िए खेले थे. उन्होंने पंजाब की कप्तानी भी की थी.



आर अश्व‍िन टेस्ट क्रिकेट का र‍िकॉर्ड

गेंदबाजी- 106 टेस्ट, 537 विकेट, 7/59 पारी में बेस्ट बॉलिंग, 13/140 मैच में बेस्ट बॉलिंग, 24.00 एवरेज

बल्लेबाजी- 106 टेस्ट, 151 पारी, 3503 रन, 124 उच्चतम, 25.75 एवरेज

आर अश्व‍िन का वनडे (ODI) क्रिकेट का र‍िकॉर्ड

गेंदबाजी: 116 मैच, 156 विकेट, 4/25 बेस्ट बॉलिंग, 33.20 एवरेज

बल्लेबाजी: 116 मैच, 63 पारी, 707 रन, 65 उच्चतम, 16.44 एवरेज

आर अश्व‍िन का 20 इंटरनेशनल क्रिकेट का रिकॉर्ड

गेंदबाजी: 65 मैच, 72 विकेट, 4/8 बेस्ट बॉलिंग, 23.22 एवरेज

बल्लेबाजी: 65 मैच, 19 पारी, 184 रन, 31* उच्चतम, 26.28 एवरेज

अपने मुखर अंदाज के ल‍िए मशहूर अश्व‍िन हर बात पर अपनी राय रखते हैं, ऐसे में देखना होगा क‍ि वो कब IPL से र‍िटायरमेंट को लेकर पत्ते कब खोलेंगे. उम्मीद इसी बात की है जल्द इस बारे में अश्व‍िन अपने यूट्यूब चैनल पर राय रखेंगे.

