'हैंडशेक के लिए इंतजार, झेली शर्मिंदगी...', मैच के विवाद पर क्या लिख रहा पाकिस्तानी मीडिया

भारत और पाकिस्तान जब क्रिकेट के मैदान में भिड़ते हैं तो मुकाबला देखने लायक होता है. और इस मुकाबले के साथ हमेशा से विवाद भी चलते आए हैं. ऐसा ही हुआ रविवार को जब दोनों देशों की क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 के एक मुकाबले के लिए साथ आई. टी-20 मैच में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने छक्के के साथ मैच का अंत किया और पाकिस्तान सात विकेट से हार गया. जीत के बाद कप्तान अपने साथी खिलाड़ी शिवम दुबे के साथ सीधे पवेलियन की तरफ चल दिए. परंपरा के मुताबिक, दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया.

क्रिकेट समेत अन्य सभी खेलों में यह परंपरा चली आई है कि टीम के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाते हैं. यही खेल भावना मानी जाती है. लेकिन भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से मना कर दिया और इसकी वाजिब वजह भी बताई.

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को भारतीय सेना को समर्पित करते हुए कहा कि पूरी टीम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार के साथ खड़ी है. पाकिस्तान के आतंकी कारनामों को देखते हुए भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने का फैसला किया जिससे पाकिस्तान की टीम बौखलाई हुई है.

भारत के हाथ न मिलाने पर पाकिस्तानी मीडिया को लगी मिर्ची

पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नवीद अख्तर चीमा ने इसके खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. पाकिस्तान की मीडिया को भी भारतीय टीम की खुद्दारी से मिर्ची लगी है.

पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि भारतीय टीम के हाथ मिलाने से इनकार करने से पाकिस्तान चौंक गया है और यह पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है.

पाकिस्तान का प्रमुख अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' लिखता है, 'एक ऐसा इनकार जिसने पाकिस्तान को चौंका दिया.'

अखबार ने लिखा, 'पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच के बाद हाथ मिलाने के लिए लाइन में खड़े हुए, लेकिन भारतीय टीम सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में चली गई. मुख्य कोच माइक हेसन ने अपनी निराशा जताते हुए कहा कि मैच का इस तरह से खत्म होना निराशाजनक है...और हम जिस तरह से खेले उससे हम निराश थे, लेकिन हम उनसे हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार थे.'

'लाइन में खड़ा होना पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी'

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच के रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ भी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. बोर्ड के एक अधिकारी ने अलजजीरा से बात करते हुए कहा कि अंपायरों ने भारतीय टीम को बिना हाथ मिलाए मैदान से बाहर जाने की अनुमति दे दी थी.

पाकिस्तानी अखबार लिखता है, 'पीसीबी ने मैच से पहले के प्रोटोकॉल को लेकर भी असमंजस की स्थिति बताई. अधिकारियों ने बताया कि पाइक्रॉफ्ट ने दोनों कप्तानों को टॉस के समय हाथ न मिलाने की सलाह दी थी, लेकिन मैच के बाद ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया. पाकिस्तान का मानना है कि इस गलतफहमी के कारण मैदान पर बेकार में इंतजार करने वाले उनके खिलाड़ियों को बेहद शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है.'

'भारत ने तोड़ी परंपरा'

पाकिस्तान के न्यूज ब्रॉडकास्टर जियो टीवी ने अपनी खबर को शीर्षक दिया है, 'निराशाजनक: मोदी सरकार के आदेश पर भारत ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, मैच की जीत में घुली कड़वाहट'

जियो टीवी ने लिखा, 'रविवार को दुबई स्टेडियम में एशिया कप मुकाबले में पाकिस्तान पर भारत की सात विकेट से जीत मैदान के बाहर के नाटक की वजह से फीकी पड़ गई. भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद हाथ मिलाने की परंपरा को तोड़ दिया. जीत के बाद सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने अपने विरोधी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के बजाए एक-दूसरे से हाथ मिलाया, एक-दूसरे को बधाई दी और फिर सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए.'

मैच से पहले राष्ट्रगान की जगह बजा 'जलेबी बेबी'

पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा, 'मैच शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के राष्ट्रगान में गड़बड़ी के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया था.'

दरअसल, मैच से पहले दोनों देशों के खिलाड़ी मैदान में राष्ट्रगान के लिए मौजूद थे. इस दौरान डीजे की तरफ से एक बड़ी चूक देखने को मिली.

डीजे ने पाकिस्तान का राष्ट्रगान 'कौमी तराना' बजाने के बजाए 'जलेबी बेबी' गाना बजा दिया जिससे मैदान पर मौजूद खिलाड़ी और स्टेडियम के दर्शन चौंक गए. लेकिन जल्द ही इस गलती को ठीक कर पाकिस्तान का राष्ट्रगान चलाया गया. हालांकि, इसे लेकर पाकिस्तान में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर नाराजगी जता रही है.

