ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस और ट्रैविस हेड ने ठुकराई 83 करोड़ की डील, IPL टीम ने दिया था ऑफर!

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी पैट कमिंस और ट्रैविस हेड ने विदेशी टी20 लीगों में फुल-टाइम खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़ने के बदले मिले 10 मिलियन डॉलर (लगभग 83 करोड़ रुपये) के वार्षिक ऑफर को ठुकरा दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई टीम के इन दोनों दिग्गजों को एक आईपीएल टीम ग्रुप से यह भारी-भरकम प्रस्ताव मिला था. लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार करते हुए अपने देश के लिए खेलने को प्राथमिकता दी.

जानें क्या है पूरा मामला

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों खिलाड़ियों के मैनेजमेंट ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की. ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष खिलाड़ी वार्षिक अनुबंध से करीब 1.5 मिलियन डॉलर कमाते हैं, जबकि कप्तानी भत्ते सहित कमिंस की सालाना आय लगभग 3 मिलियन डॉलर है.

कमिंस और हेड दोनों ही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शीर्ष कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं. कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए 18 करोड़ रुपये कमाते हैं, जबकि हेड ने 2025 सीजन में उसी टीम के लिए 14 करोड़ रुपये का अनुबंध प्राप्त किया था.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, राज्य संघों और खिलाड़ियों के संगठन के बीच बिग बैश लीग (BBL) को निजी निवेशकों के हवाले करने (प्राइवेटाइजेशन) पर चर्चा चल रही है. कमिंस और हेड को मिले ऑफर इस बात का उदाहरण हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का परिदृश्य कितनी तेजी से बदल रहा है और क्यों बीबीएल में निजी निवेश की जरूरत महसूस की जा रही है.

जोफ्रा ने भी ठुकराई थी डील

इससे पहले, 2023 में जोफ्रा आर्चर को भी मुंबई इंडियंस (MI) से 7.5 मिलियन डॉलर का ऑफर मिला था ताकि वे सालभर फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट खेलें और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ दें, लेकिन उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था.

इस साल की शुरुआत में हेनरिक क्लासेन ने सभी प्रारूपों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर दुनिया भर की टी20 लीगों में खेलने का फैसला किया था. जैसे-जैसे टी20 लीगों की दौलत दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों को आकर्षित कर रही है, राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डों के लिए अपने श्रेष्ठ खिलाड़ियों को बनाए रखना चुनौती बनता जा रहा है. हालांकि बीसीसीआई, ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बोर्ड शीर्ष प्रतिभाओं को रोक सकते हैं, लेकिन कम संसाधनों वाले देशों के लिए यह और मुश्किल होगा.

