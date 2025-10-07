भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, मिचेल मार्श बने रहेंगे कप्तान, इस दिग्गज तेज गेंदबाज की वापसी

तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के 15 सदस्यीय ODI स्क्वाड में लौट आए हैं. यह स्क्वॉड भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की घरेलू सीरीज के लिए है. मिशेल मार्श टीम की कप्तानी जारी रखेंगे, क्योंकि पैट कमिंस इस समय उपलब्ध नहीं हैं.

स्टार्क ने पिछले महीने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. वह अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू ODI सीरीज में नहीं खेले थे. वह वेस्टइंडीज टेस्ट दौरे से लौटने के बाद अपने वर्कलोड का विशेष ध्यान रख रहे थे, ताकि एशेज की तैयारी प्रभावित न हो. उनका अंतिम ODI मैच नवंबर 2024 में एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ था.

इस बार स्टार्क उन चार खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 की सीरीज हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ODI स्क्वॉड में शामिल किया गया है. अन्य नए शामिल खिलाड़ियों में अनकैप्ड बैटर रेनशॉ , मैट शॉर्ट और मिच ओवेन शामिल हैं.

शॉर्ट पिछली सीरीज में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण नहीं खेल पाए थे. ओवेन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय चरण के दौरान कन्कशन (सिर में चोट लगने के कारण) का शिकार हो गए थे. कमिंस की गैरमौजूदगी में मार्श वनडे टीम की कप्तानी जारी रखेंगे, जो एशेज की तैयारी के लिए कमर की हड्डी में खिंचाव से उबर रहे हैं.

ODI स्क्वॉड: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनॉली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम जाम्पा

शामिल (Ins): मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क

बाहर (Outs): आरोन हार्डी, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन

सेलेक्टर्स ने अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के इरादे से शुरुआती 2 टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए मार्श की कप्तानी में 14 सदस्यीय स्क्वॉड का भी चयन किया है.

एलेक्स कैरी पर्थ में होने वाली वनडे सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे. वह एडिलेड ओवल में क्वींसलैंड के खिलाफ शेफील्ड शील्ड के दूसरे दौर के मैच में खेलेंगे. वह न्यूजीलैंड दौरे के कारण शुरुआती मैच में नहीं खेल पाए थे.

जोश इंग्लिस पिंडली में मामूली चोट के बाद टी20 स्क्वॉड में वापसी कर रहे हैं, जबकि नाथन एलिस अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद दोबारा टीम का हिस्सा बने हैं. ग्लेन मैक्सवेल न्यूजीलैंड दौरे पर कलाई में फ्रेक्चर के कारण अब भी उपलब्ध नहीं हैं.

T20I स्क्वॉड (पहले दो मैचों के लिए): मिचेल मार्श (कप्तान),सीन एबॉट. ज़ेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जाम्पा

शामिल (Ins): नाथन एलिस, जोश इंग्लिस

बाहर (Outs): एलेक्स कैरी, जोश फिलिप

शेड्यूल-

वनडे इनटरनेशनल

19 अक्टूबर: पहला ODI, पर्थ स्टेडियम

23 अक्टूबर: दूसरा ODI, एडिलेड ओवल

25 अक्टूबर: तीसरा ODI, SCG, सिडनी

T20 इंटरनेशनल

29 अक्टूबर: पहला T20, मनुका ओवल, कैनबरा

31 अक्टूबर: दूसरा T20, MCG, मेलबर्न

2 नवंबर: तीसरा T20, बेल्लरिव ओवल, होबार्ट

6 नवंबर: चौथा T20, गोल्ड कोस्ट स्टेडियम

8 नवंबर: पांचवां T20, द गाबा, ब्रिस्बेन

