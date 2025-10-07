scorecardresearch
 

Feedback

भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, मिचेल मार्श बने रहेंगे कप्तान, इस दिग्गज तेज गेंदबाज की वापसी

मिचेल स्टार्क ने ODI में वापसी की है, जबकि अनकैप्ड बैटर मैथ्यू रेनशॉ को भारत के खिलाफ स्क्वॉड में शामिल किया गया है. मिचेल मार्श टीम के कप्तान रहेंगे, पैट कमिंस ऐशेज की तैयारी के कारण अनुपस्थित हैं. भारत तीन ODI (19, 23, 25 अक्टूबर) और पांच T20I (29 अक्टूबर-8 नवंबर) मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा.

Advertisement
X
लौट आए स्टार्क... टीम इंडिया से होगा सामना. (Photo, Getty)
लौट आए स्टार्क... टीम इंडिया से होगा सामना. (Photo, Getty)

तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के 15 सदस्यीय ODI स्क्वाड में लौट आए हैं. यह स्क्वॉड भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की घरेलू सीरीज के लिए है. मिशेल मार्श टीम की कप्तानी जारी रखेंगे, क्योंकि पैट कमिंस इस समय उपलब्ध नहीं हैं.

स्टार्क ने पिछले महीने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. वह अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू ODI सीरीज में नहीं खेले थे. वह वेस्टइंडीज टेस्ट दौरे से लौटने के बाद अपने वर्कलोड का विशेष ध्यान रख रहे थे, ताकि एशेज की तैयारी प्रभावित न हो. उनका अंतिम ODI मैच नवंबर 2024 में एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ था.

इस बार स्टार्क उन चार खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-1 की सीरीज हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ODI स्क्वॉड में शामिल किया गया है. अन्य नए शामिल खिलाड़ियों में अनकैप्ड बैटर रेनशॉ , मैट शॉर्ट और मिच ओवेन शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Shubman Gill and Rohit Sharma
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का ऐलान, शुभमन गिल वनडे के भी कप्तान, ROKO भी स्क्वॉड में 
Team India Players in Women World Cup
WC: भारत की बेटियों ने लहराया जीत का परचम, ODI में PAK को लगातार 12वीं बार चटाई धूल 
Mohammed Siraj
Mohammed Siaj ने Mitchell Starc को छोड़ा पीछे! 
Mitchell Starc
Mitchell Starc की टोटल नेटवर्थ कितनी है? 
Mitchell Starc
वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, मिचेल स्टार्क ने लिया टी20 इंटरनेशनल से संन्यास 

शॉर्ट पिछली सीरीज में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण नहीं खेल पाए थे. ओवेन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय चरण के दौरान कन्कशन (सिर में चोट लगने के कारण) का शिकार हो गए थे. कमिंस की गैरमौजूदगी में मार्श वनडे टीम की कप्तानी जारी रखेंगे, जो एशेज की तैयारी के लिए कमर की हड्डी में खिंचाव से उबर रहे हैं.

Advertisement

ODI स्क्वॉड: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनॉली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम जाम्पा

शामिल (Ins): मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क

बाहर (Outs): आरोन हार्डी, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन

सेलेक्टर्स ने अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के इरादे से शुरुआती 2 टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए मार्श की कप्तानी में 14 सदस्यीय स्क्वॉड का भी चयन किया है.

एलेक्स कैरी पर्थ में होने वाली वनडे सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे. वह एडिलेड ओवल में क्वींसलैंड के खिलाफ शेफील्ड शील्ड के दूसरे दौर के मैच में खेलेंगे. वह न्यूजीलैंड दौरे के कारण शुरुआती मैच में नहीं खेल पाए थे.

जोश इंग्लिस पिंडली में मामूली चोट के बाद टी20 स्क्वॉड में वापसी कर रहे हैं, जबकि नाथन एलिस अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद दोबारा टीम का हिस्सा बने हैं. ग्लेन मैक्सवेल न्यूजीलैंड दौरे पर कलाई में फ्रेक्चर के कारण अब भी उपलब्ध नहीं हैं.

T20I स्क्वॉड (पहले दो मैचों के लिए): मिचेल मार्श (कप्तान),सीन एबॉट. ज़ेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जाम्पा

Advertisement

शामिल (Ins): नाथन एलिस, जोश इंग्लिस

बाहर (Outs): एलेक्स कैरी, जोश फिलिप 

ये भी पढ़े- कंगारुओं की धरती पर ‘किंग’ नहीं ‘हिटमैन’ का राज, आंकड़ों में देखें ऑस्ट्रेलिया की धरती पर किसका चलता है

शेड्यूल- 

वनडे इनटरनेशनल

  • 19 अक्टूबर: पहला ODI, पर्थ स्टेडियम

  • 23 अक्टूबर: दूसरा ODI, एडिलेड ओवल

  • 25 अक्टूबर: तीसरा ODI, SCG, सिडनी

T20 इंटरनेशनल

  • 29 अक्टूबर: पहला T20, मनुका ओवल, कैनबरा

  • 31 अक्टूबर: दूसरा T20, MCG, मेलबर्न

  • 2 नवंबर: तीसरा T20, बेल्लरिव ओवल, होबार्ट

  • 6 नवंबर: चौथा T20, गोल्ड कोस्ट स्टेडियम

  • 8 नवंबर: पांचवां T20, द गाबा, ब्रिस्बेन

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement