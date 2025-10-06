पहले एशिया कप, अब वर्ल्ड कप… संडे बना पाकिस्तानियों के लिए बैड डे, टीम इंडिया ने चार बार सिखाया सबक

भारत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान पर भी लगातार परास्त कर रहा है. अब आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से धो दिया. 5 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के सामने 248 रनों का टारगेट सेट किया था. ये टारगेट पाकिस्तानियों के लिए पहाड़ सरीखा साबित हुआ. पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर ही ढेर हो गई.
देखा जाए तो भारत ने बैक टू बैक चार रविवार (संडे) को पाकिस्तानी टीम के खिलाफ मुकाबले जीते हैं. पाकिस्तान के लिए हर रविवार किसी दुःस्वप्न से कम नहीं रहा है. 14 सितंबर, 21 सितंबर और 28 सितंबर- इन तीनों तारीखों को भारत ने मेन्स एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को पटखनी दी. अब, 5 अक्टूबर को भारतीय टीम ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मात दिया. यानी भारत ने लगातार चौथे रविवार जीत का परचम लहराया है.
14 सितंबर को भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप 2025 के ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान को सात विकेट से परास्त किया. फिर 21 सितंबर को पाकिस्तानी टीम भारत के हाथों सुपर-चार मुकाबले में 6 विकेट से पिटी. इसके बाद 28 सितंबर को एशिया कप के खिताबी मुकाबले में भी पाकिस्तान पर भारत की जीत की मुहर लगी. भारत ने पाकिस्तान को 2 गेंद बाकी रहते 5 विकेट से हराकर एशिया कप टूर्नाेमेंट कुल 9वीं बार जीता.
टूर्नामेंट बदला, लेकिन नतीजा नहीं बदला
अब टूर्नामेंट बदला... टीम बदली, लेकिन भारत का शानदार प्रदर्शन बरकरार रहा. दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम एक बार फिर सरेंडर कर गई. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया. खास बात यह है कि वूमेन्स ओडीआई में भारत की पाकिस्तान पर ये लगातार 12वीं जीत रही. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला नहीं गंवाया है, जिसके चलते स्कोर 12-0 हो चुका है.
हर बार कहानी एक जैसी रही है. एक तरफ जोश, आत्मविश्वास और जज्बा से भरी भारतीय टीम, दूसरी ओर बिखरती नजर आई पाकिस्तानी टीम. भारतीय महिला टीम ने इस ऐतिहासिक जीत से पाकिस्तान पर अपनी बादशाहत और मजबूत कर ली है. यह प्रदर्शन बताता है कि चाहे पुरुष हों या महिलाएं, पाकिस्तान के सामने भारतीय टीम हमेशा शेर साबित हुई है.
महिला वर्ल्ड कप मुकाबले में भारतीय टीम की जीत में तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ का अहम योगदान रहा. 'प्लेयर ऑफ द मैच' क्रांति ने 10 ओवर्स में 20 रन खर्च किए और उन्होंने तीन सफलताएं हासिल कीं. इससे पहले भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी में हरलीन देयोल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने शानदार प्रदर्शन किया. हरलीन ने 46 रनों की सधी पारी खेली. वहीं ऋचा ने सिर्फ 20 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे.