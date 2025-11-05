हारिस रऊफ दो मैच के लिए हुए सस्पेंड तो PAK मीडिया को लगी मिर्ची, ICC पर ही उठाए सवाल

इंडियन क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने मंगलवार को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर अपना फैसला सुनाया था. इस फैसले में आईसीसी ने दोनों टीमों के कुल 5 खिलाड़ियों पर एक्शन लिया था. लेकिन सबसे बड़ी सजा हारिस रऊफ को मिली थी, जिन्हें दो मैच के लिए सस्पेंड किया गया था. अब आईसीसी के इस एक्शन पर पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लगी है.

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेज गेंदबाज रऊफ को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन मामले में बिना जानकारी दिए डिमेरिट पॉइंट्स दिए गए.

Geo Super की रिपोर्ट के मुताबिक, रऊफ को सुनवाई के दौरान बताया गया था कि अगर वे अपराध स्वीकार करते हैं तो सज़ा कम होगी. लेकिन जब उन्होंने इनकार किया, तो उन्हें मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया.

यह भी पढ़ें: VIDEO: टॉस जीतते ही खुशी से मैदान पर झूमने लगे कप्तान सूर्यकुमार यादव, AUS कप्तान ने भी लगाया गले

हालांकि सूत्रों का कहना है कि सुनवाई के दौरान डिमेरिट पॉइंट्स पर चर्चा नहीं हुई, और बाद में उन्हें बिना पूर्व सूचना के जोड़ दिया गया. न खिलाड़ी को बताया गया, न ही पाकिस्तान टीम प्रबंधन को.

बता दें कि एशिया कप में भारत-पाक के बीच फाइनल समेत 3 मुकाबले खेले गए थे. इसमें खिलाड़ियों के बीच खूब तनातनी देखने को मिली थी. इसके चलते रऊफ को कुल 4 डिमेरिट प्वाइंट दिए गए थे. उन्हें अब दो मैचों के लिए सस्पेंड रहना होगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हारिस रऊफ दो मैच के लिए सस्पेंड, सूर्या पर जुर्माना, ICC ने एशिया कप विवाद पर सुनाई सजा

इन मामलों की हुई जांच

टूर्नामेंट के दौरान रऊफ पर भारतीय दर्शकों की ओर इशारों के लिए भी जांच हुई. एक वायरल वीडियो में वे हवाई जहाज के उतरने जैसी हरकत करते दिखे. जिसे कई लोगों ने सीमा-पार झड़पों के दौरान पाकिस्तानी जेट्स से जुड़े दावे का प्रतीक माना.

वहीं, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी Article 2.21 के उल्लंघन पर 30% जुर्माना और दो डिमेरिट पॉइंट्स दिए गए. सूत्रों के अनुसार, सूर्यकुमार को राजनीतिक टिप्पणी के लिए दंडित किया गया.

इसके अलावा, पाकिस्तान के बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फरहान को अपनी फिफ्टी मनाते हुए बंदूक चलाने की एक्टिंग के लिए आधिकारिक चेतावनी और एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया.

---- समाप्त ----