पाकिस्तान की नापाक हरकत पर अफगान‍िस्तान ने लिया एक्शन, त्रिकोणीय सीरीज से हटा... अब इस टीम की होगी एंट्री!

ट्राई सीरीज से अफगानिस्तान के हटने के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान का दौरा कर सकती है. वैसे पीसीबी की एसोसिएट देशों से भी बातचीत चल रही है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट किया कि उसकी टीम कायराना हमले के बाद पाकिस्तान का दौरा कतई नहीं करेगी.

अफगानी टीम अब पाकिस्तान में होने वाली सीरीज का हिस्सा नहीं होगी. (Photo: Getty Images)
अफगानी टीम अब पाकिस्तान में होने वाली सीरीज का हिस्सा नहीं होगी. (Photo: Getty Images)

पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हवई हमले किए गए, जिसमें तीन अफगानी क्रिकेटर्स समेत 8 लोग मारे गए. वहीं हमले में सात लोग इंजर्ड भी हुए. अफगानी खिलाड़ी पक्तिका प्रांत की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलकर घर लौट रहे थे, तभी वो इस हमले की चपेट में आ गए. पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने बड़ा फैसला लिया है.

एसीबी ने पाकिस्तान में होने वाली आगामी टी20 त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच यह सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में प्रस्तावित थी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अब किसी दूसरी टीम को इस सीरीज में शामिल करना चाहता है.

यह भी पढ़ें: 'ये तो पाक‍िस्तान की बेशर्मी...', अफगानी क्रिकेटरों की मौत पर नबी दुखी, गुलबदीन-फारुखी का भी छलका दर्द

पीसीबी नेपाल और यूएई जैसी एसोसिएट टीमों से भी संपर्क में है, लेकिन बोर्ड की पहली प्राथमिकता किसी टेस्ट खेलने वाले देश को शामिल करने की है. जियो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान की जगह अब जिम्बाब्वे इस सीरीज में भाग ले सकता है. इसके अलावा, पाकिस्तान 11 से 15 नवंबर के दौरान श्रीलंका के साथ तीन टी20 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज भी खेलेगा.

पीसीबी ने पूरे मामले पर क्या कहा?
पीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि बोर्ड अब अफगानिस्तान की जगह किसी और टीम को शामिल करने के लिए बातचीत कर रहा है. उन्होंने कहा, 'अफगानिस्तान के हटने के बाद भी ट्राई सीरीज तय समय पर ही होगी. हम एक रिप्लेसमेंट टीम लाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही बात पक्की होगी, आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा. इस सीरीज में श्रीलंका तीसरी टीम है, इसलिए यह 17 नवंबर से शुरू होगी.'

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफतौर पर कहा है कि वह अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान नहीं भेजेगा. एसीबी ने अपने बयान में कहा कि वो खिलाड़ियों कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून की शहादत से काफी दुखी है. एसीबी की ओर से कहा गया, 'बोर्ड पक्तिका प्रांत के अरगुन जिले में अपने बहादुर क्रिकेटरों की शहादत पर दुख व्यक्त करता है. पाकिस्तान ने एक कायरतापूर्ण हमले में उन्हें निशाना बनाया. अफगानी क्रिकेट, खिलाड़ियों और क्रिकेट जगत के लिए यह बड़ी क्षति है.'

अफगानिस्तान को टेस्ट दर्जा मिलने के बाद से दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है. वैसे अफगानिस्तान की ए टीम अक्सर पाकिस्तान जाती थी और कई अफगानी खिलाड़ी पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी करते थे. एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान ने अफगानी खिलाड़ियों को अपने घरेलू टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत दी थी.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में मारे गए 3 अफगान क्रिकेटर्स कौन थे? कैसे गई जान

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते पिछले कुछ समय से काफी तनावपूर्ण रहे हैं. यहां तक कि एशिया कप 2025 से पहले शारजाह में हुई एक ट्राई सीरीज के दौरान पाकिस्तानी और अफगानी दर्शकों को अलग-अलग सेक्शन में बैठाया गया था, ताकि झगड़े की नौबत ना आए.

---- समाप्त ----
