scorecardresearch
 

Feedback

' ये तो पाक‍िस्तान की बेशर्मी...', अफगानी क्रिकेटरों की मौत पर मोहम्मद नबी दुखी, गुलबदीन नईब- फजलहक फारुखी का भी छलका दर्द

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में अफगान‍िस्तान के 3 क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की की जान चली गई. इन लोगों की की मौत पर अफगान‍िस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी बेहद गुस्से में हैं. मोहम्मद नबी, राश‍िद खान, गुलबदीन नईब और फजलहक फारुखी का र‍िएक्शन इस मसले पर आया है.

Advertisement
X
मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब और फजलहक फारुखी ने पाक‍िस्तान को जमकर लताड़ा है (Photo: ITG)
मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब और फजलहक फारुखी ने पाक‍िस्तान को जमकर लताड़ा है (Photo: ITG)

पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया और अफगान‍िस्तान के पक्त‍िका में एयरस्ट्राइक कर दी. पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों समेत आठ लोगों की मौत हुई, वहीं सात लोग घायल हो गए. पाक‍िस्तान की इस हरकत पर अफगान‍िस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बरस पड़े हैं. 

मोहम्मद नबी, राश‍िद खान, गुलबदीन नईब और फजलहक फारुखी का र‍िएक्शन भी इस पूरे मसले पर सामने आया है. सभी खिलाड़ी पक्त‍िका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलने गए थे. घर लौटने के बाद उरगुन जिले में एक सभा के दौरान उन पर हमला हुआ. जो अफगानी क्रिकेटर इस हमले में मारे गए उनकी पहचान पहचान कबीर (Kabeer), सिबगातुल्‍ला (Sibghatullah) हारुन (Haroon) के तौर पर हुई है.

अफगानिस्तान के सबसे सीन‍ियर क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने कहा कि तीन क्रिकेटरों की मौत की खबर सुनकर उन्हें “गहरा दुख” हुआ है.

उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि यह पूरे अफगानिस्तान के लिए शोक की बात है. वहीं पोस्ट में उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं . 

सम्बंधित ख़बरें

Afghan cricketers killed
पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में मारे गए 3 अफगान क्रिकेटर्स कौन थे? कैसे गई जान 
Afghan Taliban fighters
पाकिस्तान-अफगानिस्तान की जंग रोकने के लिए कतर में बड़ी मीटिंग, PAK प्रतिनिधि दोहा पहुंचा 
Rashid Khan statement ON Pakistan attack
'बर्बर, अनैत‍िक और...', 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत पर राश‍िद खान भड़के, PAK को द‍िखाया आईना 
Three Afghan cricketers killed in a Pakistani attack, series canceled.
पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला, 3 क्रिकेटर्स समेत 8 लोगों की मौत 
3 Afghan cricketers killed in Pak air strike, cricket board withdraws from tri-series
'पाकिस्तान से कोई क्रिकेट नहीं...' PAK के अटैक में क्रिकेटरों की मौत पर एक्शन में अफगानिस्तान बोर्ड 

नबी ने फेसबुक पर लिखा, “मुझे यह जानकर बहुत दर्द हुआ कि उरगुन जिले में पक्त‍िका के बहादुर ख‍िलाड़‍ियों पर पाकिस्तान ने फ्रेंडली क्रिकेट मैच के बाद हमला किया. यह घटना केवल पाक्तिका के लिए नहीं, बल्कि पूरे अफगान क्रिकेट फैम‍िली और देश के लिए एक बड़ा शोक है. इन निर्दोष खिलाड़ियों के परिवारों, मेरे दोस्तों और पक्त‍िका के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाए हैं.

Nabi post

Advertisement

गुलबदीन नईब ने एक्स पर लिखा- हम उरगुन के पक्त‍िका में हुए कायराना पाकिस्तानी हमले से गहराई से दुखी हैं, जिसमें निर्दोष नागरिकों और हमारे साथी क्रिकेटरों की शहादत हुई. पाकिस्तानी सेना का यह बर्बर कृत्य हमारे लोगों, हमारी शान और हमारी स्वतंत्रता पर हमला है, लेकिन यह कभी भी अफगान भावना को तोड़ नहीं सकता है. 


वहीं फजलहक फारुखी ने भी इस घटना को लेकर फेसबुक पोस्ट लिखा- अत्याचारियों द्वारा नागरिकों और हमारे घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों की शहादत एक अक्षम्य अपराध है. अल्लाह शहीदों को जन्नत नसीब करे और जालिमों को जलील करे और उनके गुस्से से गिरफ्तार करे. खिलाड़ियों और नागरिकों की शहादत सम्मान नहीं बेशर्मी का अंत है.  हद हो गई यार!

फारुखी ने पोस्ट में आगे लिखा- इन अत्याचारियों द्वारा निर्दोष नागरिकों और हमारे घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों का नरसंहार एक जघन्य, अक्षम्य अपराध है. सर्वशक्तिमान अल्लाह शहीदों को जन्नत में आला स्थान प्रदान करे. 
fazal

वहीं राश‍िद खान का भी इस पर र‍िएक्शन आया. उन्होंने एक्स पर लिखा- नागरिकों और युवा खिलाड़ियों को निशाना बनाना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है, यह मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है. वहीं उन्होंने अफगान‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से वापसी के निर्णय का समर्थन किया है. 
rashid

Advertisement

इससे पहले बॉर्डर पर कई दिनों तक संघर्ष के बाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 48 घंटे के सीजफायर की सहमति दी थी. पर अफगान अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि हालिया एयरस्ट्राइक स्पष्ट तौर पर इस बात उल्लंघन है. वहीं एक वरिष्ठ तालिबान अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया- पाकिस्तान ने संघर्षविराम तोड़ दिया और पाक्तिका प्रांत में तीन स्थानों पर बमबारी की, अफगानिस्तान इसका जवाब देगा. 

वहीं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पक्त‍िका में मारे गए लोगों के संवेदनाएं प्रकट की. इस दुखद घटना के मद्देनजर, ACB ने नवंबर के अंत में होने वाली ट्रांयगुलर T20I सीरीज से अपना नाम वापस लेने का निर्णय लिया है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेने वाली थीं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement