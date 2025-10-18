पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया और अफगान‍िस्तान के पक्त‍िका में एयरस्ट्राइक कर दी. पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों समेत आठ लोगों की मौत हुई, वहीं सात लोग घायल हो गए. पाक‍िस्तान की इस हरकत पर अफगान‍िस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बरस पड़े हैं.

मोहम्मद नबी, राश‍िद खान, गुलबदीन नईब और फजलहक फारुखी का र‍िएक्शन भी इस पूरे मसले पर सामने आया है. सभी खिलाड़ी पक्त‍िका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलने गए थे. घर लौटने के बाद उरगुन जिले में एक सभा के दौरान उन पर हमला हुआ. जो अफगानी क्रिकेटर इस हमले में मारे गए उनकी पहचान पहचान कबीर (Kabeer), सिबगातुल्‍ला (Sibghatullah) हारुन (Haroon) के तौर पर हुई है.

Statement of Condolence



The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime.



In… pic.twitter.com/YkenImtuVR — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025

अफगानिस्तान के सबसे सीन‍ियर क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने कहा कि तीन क्रिकेटरों की मौत की खबर सुनकर उन्हें “गहरा दुख” हुआ है.

उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि यह पूरे अफगानिस्तान के लिए शोक की बात है. वहीं पोस्ट में उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं .

नबी ने फेसबुक पर लिखा, “मुझे यह जानकर बहुत दर्द हुआ कि उरगुन जिले में पक्त‍िका के बहादुर ख‍िलाड़‍ियों पर पाकिस्तान ने फ्रेंडली क्रिकेट मैच के बाद हमला किया. यह घटना केवल पाक्तिका के लिए नहीं, बल्कि पूरे अफगान क्रिकेट फैम‍िली और देश के लिए एक बड़ा शोक है. इन निर्दोष खिलाड़ियों के परिवारों, मेरे दोस्तों और पक्त‍िका के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाए हैं.





गुलबदीन नईब ने एक्स पर लिखा- हम उरगुन के पक्त‍िका में हुए कायराना पाकिस्तानी हमले से गहराई से दुखी हैं, जिसमें निर्दोष नागरिकों और हमारे साथी क्रिकेटरों की शहादत हुई. पाकिस्तानी सेना का यह बर्बर कृत्य हमारे लोगों, हमारी शान और हमारी स्वतंत्रता पर हमला है, लेकिन यह कभी भी अफगान भावना को तोड़ नहीं सकता है.

We are deeply saddened by the cowardly military attack in Argun, Paktika, that martyred innocent civilians and fellow cricketers. This brutal act by the Pakistani army is an assault on our people, pride, and independence.but it will never break the Afghan spirit. — Gulbadin Naib (@GbNaib) October 17, 2025



वहीं फजलहक फारुखी ने भी इस घटना को लेकर फेसबुक पोस्ट लिखा- अत्याचारियों द्वारा नागरिकों और हमारे घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों की शहादत एक अक्षम्य अपराध है. अल्लाह शहीदों को जन्नत नसीब करे और जालिमों को जलील करे और उनके गुस्से से गिरफ्तार करे. खिलाड़ियों और नागरिकों की शहादत सम्मान नहीं बेशर्मी का अंत है. हद हो गई यार!

फारुखी ने पोस्ट में आगे लिखा- इन अत्याचारियों द्वारा निर्दोष नागरिकों और हमारे घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों का नरसंहार एक जघन्य, अक्षम्य अपराध है. सर्वशक्तिमान अल्लाह शहीदों को जन्नत में आला स्थान प्रदान करे.



वहीं राश‍िद खान का भी इस पर र‍िएक्शन आया. उन्होंने एक्स पर लिखा- नागरिकों और युवा खिलाड़ियों को निशाना बनाना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है, यह मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है. वहीं उन्होंने अफगान‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से वापसी के निर्णय का समर्थन किया है.



इससे पहले बॉर्डर पर कई दिनों तक संघर्ष के बाद, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 48 घंटे के सीजफायर की सहमति दी थी. पर अफगान अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि हालिया एयरस्ट्राइक स्पष्ट तौर पर इस बात उल्लंघन है. वहीं एक वरिष्ठ तालिबान अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया- पाकिस्तान ने संघर्षविराम तोड़ दिया और पाक्तिका प्रांत में तीन स्थानों पर बमबारी की, अफगानिस्तान इसका जवाब देगा.

वहीं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पक्त‍िका में मारे गए लोगों के संवेदनाएं प्रकट की. इस दुखद घटना के मद्देनजर, ACB ने नवंबर के अंत में होने वाली ट्रांयगुलर T20I सीरीज से अपना नाम वापस लेने का निर्णय लिया है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेने वाली थीं.



