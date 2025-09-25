scorecardresearch
 

पाक‍िस्तान नहीं सुधरेगा! PCB चीफ मोहस‍िन नकवी का व‍िवाद‍ित पोस्ट... भारतीय फैन्स भड़के, रोनाल्डो क्यों आए चर्चा में

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चेयरमैन और एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल (ACC) के प्रेस‍िडेंट मोहस‍िन नकवी ने अब एक व‍िवाद‍ित पोस्ट किया है. इसे लेकर फैन्स भड़क उठे हैं. कुल म‍िलाकर नकवी अपने पद और प्रत‍िष्ठा का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं. वह पाक‍िस्तान सरकार में भी मंत्री भी हैं.

मोहसिन नकवी ने रोनाल्डो का वीड‍ियो शेयर क‍िया, ज‍िससे नया बखेड़ा शुरू हो गया है (Photo: AP/Reuters Photo)
नाम मोहस‍िन नकवी... ये शख्स पाक‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का चेयरमैन है, एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल (ACC) का प्रेस‍िडेंट है. वहीं पाक‍िस्तानी सरकार में इंटीर‍ियर म‍िन‍िस्टर भी है. लेकिन उनकी हाल‍िया हरकत सवालों के घेरे में हैं. जहां फैन्स उन पर बुरी तरह भड़क उठे हैं. भारतीय फैन्स ने नकवी की क्लास लगा दी. 

दरअसल, मोहसिन नकवी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वीडियो का इस्तेमाल कर भारत का मजाक उड़ाया, जिसमें जेट डाउन करने जैसा इशारा दिखाया गया. इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स ने नकवी की आलोचना की. वहीं कुछ फैन्स ने कहा कि उनको प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना चाहिए. 
यह भी पढ़ें: हार‍िस रऊफ और साह‍िबजादा फरहान का ICC के सामने घ‍िरना तय... क्या सूर्या भी मुश्किल में हैं? PCB और BCCI के भ‍िड़ने की इनसाइड स्टोरी

कुल म‍िलाकर खिलाड़ियों के बर्ताव का विवाद थमा नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चीफ मोहसिन नकवी ने और आग में घी डाल दिया. ये सारे कमेंट मोहस‍िन नकवी के X अकाउंट पर क‍िए. हालांक‍ि उनके इस अकाउंट पर भारत में प्रत‍िबंध है, पर उनके इस पोस्ट के नीचे के कमेंट पर फैन्स पर जमकर उनको खरी-खरी सुनाई. 
दरअसल, नकवी ने X (ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विमान गिराने का इशारा कर रहे हैं. इस समय ऐसे वीडियो शेयर करना साफ तौर पर भारत को उकसाने की कोशिश मानी जा रही है. पाकिस्तान क्रिकेट का जिम्मेदार पद होने के बावजूद उन्होंने माहौल को शांत करने के बजाय विवाद को और बढ़ाया.

क्रिकेट जगत में यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं नकवी के इस पोस्ट से सवाल भी उठा रहा है, क्योंकि वह पाक‍िस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर भी गर‍िमामय पोस्ट पर बैठे हैं. वहीं अब देखना यह भी है कि नकवी की इस पोस्ट पर वह कोई बयान देते हैं या नहीं...

बढ़ रहा है भारत-PAK में व‍िवाद 
एशिया कप सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान मैच के बाद हुआ व‍िवाद नहीं थम रहा है. BCCI ने अब हार‍िस रऊफ और साह‍िबजादा फरहान की कंप्लेट ICC में की है. वहीं पाक‍िस्तान भी ICC के दरबार में पहुंच गया है, उसने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की श‍िकायत की है. 

 

