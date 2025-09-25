नाम मोहस‍िन नकवी... ये शख्स पाक‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का चेयरमैन है, एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल (ACC) का प्रेस‍िडेंट है. वहीं पाक‍िस्तानी सरकार में इंटीर‍ियर म‍िन‍िस्टर भी है. लेकिन उनकी हाल‍िया हरकत सवालों के घेरे में हैं. जहां फैन्स उन पर बुरी तरह भड़क उठे हैं. भारतीय फैन्स ने नकवी की क्लास लगा दी.

दरअसल, मोहसिन नकवी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वीडियो का इस्तेमाल कर भारत का मजाक उड़ाया, जिसमें जेट डाउन करने जैसा इशारा दिखाया गया. इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स ने नकवी की आलोचना की. वहीं कुछ फैन्स ने कहा कि उनको प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना चाहिए.

कुल म‍िलाकर खिलाड़ियों के बर्ताव का विवाद थमा नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चीफ मोहसिन नकवी ने और आग में घी डाल दिया. ये सारे कमेंट मोहस‍िन नकवी के X अकाउंट पर क‍िए. हालांक‍ि उनके इस अकाउंट पर भारत में प्रत‍िबंध है, पर उनके इस पोस्ट के नीचे के कमेंट पर फैन्स पर जमकर उनको खरी-खरी सुनाई.



दरअसल, नकवी ने X (ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विमान गिराने का इशारा कर रहे हैं. इस समय ऐसे वीडियो शेयर करना साफ तौर पर भारत को उकसाने की कोशिश मानी जा रही है. पाकिस्तान क्रिकेट का जिम्मेदार पद होने के बावजूद उन्होंने माहौल को शांत करने के बजाय विवाद को और बढ़ाया.

क्रिकेट जगत में यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं नकवी के इस पोस्ट से सवाल भी उठा रहा है, क्योंकि वह पाक‍िस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर भी गर‍िमामय पोस्ट पर बैठे हैं. वहीं अब देखना यह भी है कि नकवी की इस पोस्ट पर वह कोई बयान देते हैं या नहीं...



बढ़ रहा है भारत-PAK में व‍िवाद

एशिया कप सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान मैच के बाद हुआ व‍िवाद नहीं थम रहा है. BCCI ने अब हार‍िस रऊफ और साह‍िबजादा फरहान की कंप्लेट ICC में की है. वहीं पाक‍िस्तान भी ICC के दरबार में पहुंच गया है, उसने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की श‍िकायत की है.

