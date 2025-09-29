scorecardresearch
 

'फिर आए हैं, फिर हार गए, लेकिन...', एश‍िया कप में भारत से हार पर गमजदा हुए पाकिस्तानी फैन्स, लिए अपनी टीम के ही मजे

एश‍िया कप 2025 के फाइनल में म‍िली हार के बाद पाक‍िस्तानी फैन्स अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद न‍िराश दिखे. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर इन फैन्स ने हार‍िस रऊफ के प्रदर्शन पर सवाल भी उठाए. वहीं कुछ फैन ने तो अपनी ही टीम की हार पर ही मजे ले लिए....

पाक‍िस्तानी फैन्स ने हार के बाद अपनी ही टीम की कड़ी भर्त्सना की (Photo: Screengrab)
एश‍िया कप 2025 का फाइनल रव‍िवार (28 स‍ितंबर) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. जहां भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार यह ख‍िताब अपने नाम किया.

वहीं पाकिस्तानी फैन्स दुबई में म‍िली हार के बाद गमजदा नजर आए, वहीं कुछ फैन्स ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर मजे भी लिए और हार‍िस रऊफ के प्रदर्शन पर सवाल उठाए. 

एक फैन ने कहा- आपने हमें भी च‍िढ़ाया भी था. हमने देखा भी था, आज हम फ‍िर आए हैं, और फ‍िर हार गए हैं.  लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्रिकेट इंजॉय किया है. हमने दोनों देशों के बीच फाइट इंजॉय की है. 

इसी फैन ने आगे कहा-अगर हार‍िस रऊफ छक्के नहीं खाता तो हम जीत जाते. 10 ओवर में 84 रन हम बना चुके थे. फ‍िर उसके बाद के बल्लेबाज नहीं चले.  दरअसल, हार‍िस रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन लुटवा दिए. वहीं पाकिस्तान टीम तेज शुरुआत के बाद सरेंडर कर बैठी. 

वहीं एक अन्य फैन ने कहा- हारिस रऊफ की गेंदबाजी कमजोर रही.  ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रोफेशनल बॉलर नहीं हैं… मैं टीम इंडिया को बधाई देता हूं. 

एक और पाकिस्तानी फैन ने कहा कि हमारी टीम एक बार फ‍िर हार गई. हमने छक्के खाए, अगले साल उम्मीद है कि हम जीतने की उम्मीद से आएंगे. 

एक और पाक‍िस्तानी फैन ने कहा- हमें बार-बार निराशा हाथ लग रही है. यह तीसरा मैच था.  आज थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत की टीम बहुत मजबूत है. 

एश‍िया कप फाइनल 2025 में क्या हुआ? 
तिलक वर्मा के शानदार अर्धशतक और कुलदीप यादव गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने रविवार को खेले गए एश‍िया कप फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया. टीम इंड‍िया यह एश‍िया कप टी20 फॉर्मेट का दूसरा और इस टूर्नामेंट की कुल नौवीं जीत रही. 

भारत ने पहले पाकिस्तान को 146 रन पर ऑलआउट कर दिया और फिर 147 रन के टारगेट को दो गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. त‍िलक वर्मा ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन की मैच जिताऊ पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 22 गेंदों पर तेजतर्रार 33 रन बनाते हुए पांचवें विकेट के लिए 60 रन की पार्टनरश‍िप की. इससे पहले कुलदीप यादव ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट झटककर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं वरुण चक्रवर्ती (2/30), अक्षर पटेल (2/26) और जसप्रीत बुमराह (2/25) ने भी अहम विकेट हासिल किए. पाकिस्तानी की ओर से साहिबजादा फरहान (38 गेंदों में 57) और फखर जमां (35 गेंदों में 46) की जोड़ी ने 84 रन जोड़कर बड़े स्कोर की नींव रखी, लेक‍िन इसके बाद 62 रन जोड़कर पूरी टीम स‍िमट गई. 

