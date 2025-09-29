एश‍िया कप 2025 का फाइनल रव‍िवार (28 स‍ितंबर) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. जहां भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार यह ख‍िताब अपने नाम किया.

वहीं पाकिस्तानी फैन्स दुबई में म‍िली हार के बाद गमजदा नजर आए, वहीं कुछ फैन्स ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर मजे भी लिए और हार‍िस रऊफ के प्रदर्शन पर सवाल उठाए.

एक फैन ने कहा- आपने हमें भी च‍िढ़ाया भी था. हमने देखा भी था, आज हम फ‍िर आए हैं, और फ‍िर हार गए हैं. लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्रिकेट इंजॉय किया है. हमने दोनों देशों के बीच फाइट इंजॉय की है.

इसी फैन ने आगे कहा-अगर हार‍िस रऊफ छक्के नहीं खाता तो हम जीत जाते. 10 ओवर में 84 रन हम बना चुके थे. फ‍िर उसके बाद के बल्लेबाज नहीं चले. दरअसल, हार‍िस रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन लुटवा दिए. वहीं पाकिस्तान टीम तेज शुरुआत के बाद सरेंडर कर बैठी.

#WATCH | Dubai, UAE | India wins the #asiacup2025 by defeating Pakistan. A Pakistani fan says, "...We enjoyed the cricket match. If Haris Rauf had bowled well and not conceded sixes, we would have won the match..." pic.twitter.com/RRYxldP08Z — ANI (@ANI) September 28, 2025

वहीं एक अन्य फैन ने कहा- हारिस रऊफ की गेंदबाजी कमजोर रही. ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रोफेशनल बॉलर नहीं हैं… मैं टीम इंडिया को बधाई देता हूं.

#WATCH | Dubai, UAE | India wins the #asiacup2025 by defeating Pakistan. A Pakistani fan says, "...Haris Rauf bowled poorly. It never looked like he was a professional bowler...I congratulate Team India" pic.twitter.com/TZuXjZCIXm — ANI (@ANI) September 28, 2025

एक और पाकिस्तानी फैन ने कहा कि हमारी टीम एक बार फ‍िर हार गई. हमने छक्के खाए, अगले साल उम्मीद है कि हम जीतने की उम्मीद से आएंगे.

#WATCH | Dubai, UAE | India wins the #asiacup2025 by defeating Pakistan.



A Pakistani fan says, "...Pakistan did not win the match again, but the match was very entertaining...We will come again next time with the hope of winning the match. 'Mauka hi Mauka'" pic.twitter.com/vz807Jcllk — ANI (@ANI) September 28, 2025

एक और पाक‍िस्तानी फैन ने कहा- हमें बार-बार निराशा हाथ लग रही है. यह तीसरा मैच था. आज थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारत की टीम बहुत मजबूत है.

VIDEO | On India’s victory over Pakistan in the Asia Cup 2025, a Pakistani fan said: "Disappointed again and again. This was the third match. We had some hope today, but there is no doubt India’s team is very strong."#AsiaCupFinal #INDvsPAK



(Full video available on PTI Videos… pic.twitter.com/4eeVOrMcQa — Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2025

एश‍िया कप फाइनल 2025 में क्या हुआ?

तिलक वर्मा के शानदार अर्धशतक और कुलदीप यादव गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने रविवार को खेले गए एश‍िया कप फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया. टीम इंड‍िया यह एश‍िया कप टी20 फॉर्मेट का दूसरा और इस टूर्नामेंट की कुल नौवीं जीत रही.

भारत ने पहले पाकिस्तान को 146 रन पर ऑलआउट कर दिया और फिर 147 रन के टारगेट को दो गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. त‍िलक वर्मा ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रन की मैच जिताऊ पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 22 गेंदों पर तेजतर्रार 33 रन बनाते हुए पांचवें विकेट के लिए 60 रन की पार्टनरश‍िप की. इससे पहले कुलदीप यादव ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट झटककर शानदार प्रदर्शन किया. वहीं वरुण चक्रवर्ती (2/30), अक्षर पटेल (2/26) और जसप्रीत बुमराह (2/25) ने भी अहम विकेट हासिल किए. पाकिस्तानी की ओर से साहिबजादा फरहान (38 गेंदों में 57) और फखर जमां (35 गेंदों में 46) की जोड़ी ने 84 रन जोड़कर बड़े स्कोर की नींव रखी, लेक‍िन इसके बाद 62 रन जोड़कर पूरी टीम स‍िमट गई.

