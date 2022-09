Mohammad Hafeez on India Team: 'भारत वर्ल्ड क्रिकेट का लाडला है', ये कहने पर ट्रोल हो गया पाकिस्तानी स्टार

Mohammad Hafeez on India Team: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस समय दुनियाभर में कमाई के मामले में सबसे अमीर बोर्ड है. साथ ही भारत एक वर्ल्ड क्लास की क्रिकेट टीम भी है. क्रिकेट जगत की हर एक टीम भारत से खेलने के लिए उत्सुक है.

मगर इसके उलट पाकिस्तानी बोर्ड और खिलाड़ियों को भारतीय बोर्ड की कमाई और तरक्की से काफी दिक्कत भी होती है. यह कई बार बयानों में सुना और देखा भी गया है. ऐसा ही इस बार भी हुआ है, जब पूर्व पाकिस्तानी प्लेयर मोहम्मद हफीज ने कहा कि भारत अच्छी क्रिकेट नहीं, बल्कि पैसों के कारण वर्ल्ड क्रिकेट का 'लाडला' है. इस पर यूजर्स ने हफीज को जमकर ट्रोल किया.

'कमाऊ पूत सबका प्यारा और लाडला होता है'

हफीज एक पाकिस्तानी चैनल पीटीवी पर बात कर रहे थे. इस दौरान हफीज ने कहा, 'मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमारे यहां जो कमाऊ पूत होता है, वो सबसे प्यारा और लाडला होता है. उसकी चुम्मियां ली जाती हैं. भारत काफी ज्यादा रेवेन्यू बनाता है. पूरी दुनिया में चाहे कोई द्विपक्षीय सीरीज ही क्यों ना हो, वहां यदि भारतीय स्पॉन्सरशिप जाए, तो वारे-न्यारे हैं. ऐसे में मना बड़ा मुश्किल है. '

इसी के तुरंत बाद जब एंकर ने पूछा कि भारत लाडला क्यों है? क्या अच्छी क्रिकेट खेलता है इसलिए या अच्छा पैसा कमाकर देता है, इसलिए. इस सवाल के जवाब में हफीज ने सिर्फ इतना कहा, 'दूसरी बात.' यानी हफीज का मानना था कि अच्छी क्रिकेट खेलने से नहीं, बल्कि ज्यादा पैसा कमाने के कारण भारत वर्ल्ड क्रिकेट का लाडला है. हफीज ने खुद भी सोशल मीडिया पर अपने इस वीडियो को शेयर किया है, जिस पर यूजर्स ने कमेंट करते हुए जवाब दिया.

यूजर्स ने हफीज को इस तरह दिया करारा जवाब

इस पर यूजर्स ने हफीज को जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'हफीज भाई बाज आ जाएं. क्यों इस उम्र में पंगे ले रहे हैं.' वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हां, कमाता है हमारा इंडिया... तो तुम्हारा क्या जाता है... तुम अपना देखो ना... अपने देश की इकोनॉमी अच्छी करो.'

India is team who proved with their performance that they are one of the best team . Even we being Pakistani knows that how good is their team . You just trying to me in limelight by passing such comments. Shame