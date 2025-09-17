एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को हुए भारत-पाकिस्तान मैच में भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तानी प्लेयर्स को इग्नोर करना पाकिस्तान टीम को रास नहीं आया. इस हादसे के बाद बौखलाया पाकिस्तान सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट कांउसिल (ICC) के पास गया और मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की. साथ ही उसने धमकी भी दी थी कि अगर ऐसा नहीं किया तो वह टूर्नामेंट बायकॉट करेगा. लेक‍िन ICC ने पाक‍िस्तान की मांग खार‍िज कर दी.

लेकिन, ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी बोर्ड ने भारतीय टीम को लेकर ICC से शिकायत की है. बीते कुछ सालों में पाकिस्तान की टीम कई बार ऐसी घटिया हरकतें कर चुकी हैं और हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा है.



चैम्पियंस ट्रॉफी पोस्ट मैच विवाद

9 मार्च 2025 को खेले गए चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हंगामा खड़ा किया था. उसने ICC पर आरोप लगाया था कि फाइनल मैच की पोस्ट मैच सेरेमनी में उनके एक अधिकारी को मंच पर नहीं बुलाया गया. बोर्ड का मानना था कि टूर्नामेंट के होस्ट बोर्ड होने के कारण उसके अधिकारी को स्टेज पर होना चाहिए था.टूर्नामेंट का फाइनल मैच में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने जीता था.

बीसीसीआई से की थी मुआवजे की मांग

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर 2018 में भारत के पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार करने पर, बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के खिलाफ आईसीसी के विवाद कंपलेन पैनल में मुआवजे का दावा दायर किया था. लेकिन आईसीसी के पैनल ने पीसीबी का यह मुआवजा दावा खारिज कर दिया था. आईसीसी पैनल में केस हारने के बाद पाकिस्तान ने बीसीसीआई को लगभग 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 14 करोड़ रुपये) मुआवजे के तौर पर चुकाए थे.

अहमदाबाद में हुआ था दर्शक विवाद

वर्ल्ड कप 2023 में भारत के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से शिकायत की थी. जिसमें उसने आरोप लगाया गया था कि अहमदाबाद में खेले गए मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भारतीय दर्शकों ने उनकी टीम के साथ अनुचित व्यवहार किया. इसके अलावा पीसीबी ने पाकिस्तानी पत्रकारों के वीजा में देरी और टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी फैन्स के लिए वीजा पॉलिसी न होने पर भी विरोध किया था.

