बड़े बोल बोलकर अब फंस गई पाकिस्तानी टीम! ICC ने खारिज की डिमांड, अब क्या एशिया कप से हटेगी?

पाक‍िस्तान की टीम मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग कर रही थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में रेफरी थे. PCB (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) ने आरोप लगाया था क‍ि एंडी की वजह से 'शह' की वजह से भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया. उनको हटाने की मांग भी ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) से की गई थी. लेकिन अब ICC ने इस मांग को स‍िरे खार‍िज किया है.

एशिया कप 2025 में मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट, सलमान आगा और सूर्यकुमार यादव (Photo: AP)
पाकिस्तान की टीम ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी, जो 14 स‍ितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में रेफरी थे. PCB (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) का आरोप था कि एंडी की वजह से भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया. लेकिन ICC ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मांग को खारिज कर दिया है. ICC ने मामले की जांच के बाद PCB को फैसले की जानकारी दे दी है.

पाकिस्तान ने इसे खेल भावना का अनादर माना था और UAE संग बुधवार (17 स‍ितंबर) को होने वाले मैच से हटने की गीदड़भभकी दी थी. PCB ने ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) से एंडी को हटाने की मांग की थी,

14 स‍ितंबर को दुबई में भारत और पाक‍िस्तान मैच के दौरान हैंडशेक कंट्रोवर्सी सामने आई थी. टॉस के समय सूर्या ने पाक‍िस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं म‍िलाया. वहीं मैच खत्म होने के बाद भी सूर्या, श‍िवम दुबे संग सीधे पवेल‍ियन में चले गए. 

इसके बाद ही पाकिस्तान ने UAE संग मैच छोड़ने की भी धमकी दी है. उन्होंने कहा था कि भारत-पाक‍िस्तान मैच के दौरान रेफरी रहे एंडी पायक्रॉफ्ट का हटाया जाए. लेकिन अब तो ICC ने पायक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाक‍िस्तान की टीम अब एश‍िया कप से हटेगी. 

क्या पाकिस्तान टीम UAE से एश‍िया कप में खेलेगी? 
अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की टीम UAE से खेलने उतरेगी. क्योंकि उनके ना खेलने का मतलब है उनका एश‍िया कप से सफर खत्म. अब इस समीकरण को समझ लीज‍िए. दरअसल, मंगलवार (15 स‍ितंबर) को UAE ने ओमान को 42 रनों से हराया. जिससे ग्रुप ए ओमान टूर्नामेंट से बाहर हो गया. भारतीय टीम ने सुपर-4 के ल‍िए क्वाल‍िफाई कर लिया. यूएई भी अब सुपर-4 की रेस में आ गया है. 

कुल मिलाकर ओमान के बाहर होते ही और भारत तो सुपर-4 में सबसे पहले पहुंचा. लेकिन इससे भारत और ओमान के बीच अगला मैच शुक्रवार (19 स‍ितंबर) को होने वाला मैच अप्रभावी हो गया है. 

UAE करेगा उलटफेर? PAK का एश‍िया कप से होगा डब्बागोल 
बुधवार (17 स‍ितंबर) को UAE संग मैच से ही पाकिस्तान ने हटने की धमकी दी थी. जहां एंडी पायक्रॉफ्ट बतौर मैच रेफरी हैं. यह मैच UAE और पाक‍िस्तान दोनों के ल‍िए अहम है. क्योंकि इस मैच में जीत का मतलब है कि सीधे सुपर 4 में पहुंचना. यद‍ि UAE ने उलटफेर किया और पाक‍िस्तान को हराया तो फ‍िर वो भारत के साथ सुपर-4 खेलते हुए दिखेगा. फ‍िर भारत का UAE से  मुकाबला रव‍िवार (21 स‍ितंबर) को होगा, जो पहले लग रहा था भारत औरत और पाक‍िस्तान के बीच होगा.

india vs pakistan

ध्यान रहे PCB चीफ मोहस‍िन नकवी ने X पर अपना गुस्सा द‍िखाया जहां PCB ने ICC में शिकायत दर्ज करवाई और एशिया कप से तुरंत मैच रेफरी को हटाने की मांग की थी. दरअसल,  कैप्टन सूर्या और टीम इंड‍िया ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था. इसके बाद PCB ने इस मामले की शिकायत ACC और ICC तक कर डाली. पाकिस्तान का मानना था कि भारत ने खेल भावना का उल्लंघन किया था और यह सब मैच रेफरी की शह के कारण हुआ था. 

अब पायक्रॉफ्ट पाकिस्तान और UAE के बीच महत्वपूर्ण ग्रुप मैच में अंपायर की भूमिका निभाने वाले हैं. और ICC ने जिस तरह पाक‍िस्तान की टीम खार‍िज की है, और वो हटते हैं तो ऐसी स‍िचुएशन में पाकिस्तानी टीम एश‍िया कप सुपर-4 में नहीं पहुंच पाएगी. इस तरह पाकिस्तान टीम का सफर The End हो जाएगा. वहीं UAE की टीम पाक‍िस्तान के ख‍िलाफ बिना मुकाबले खेले भी पर 4 में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि तब पाक‍िस्तान के वॉकओवर की वजह से 2 प्वाइंट मिलेंगे.  वैसे पाकिस्तान ने ओमान को 93 रनों से हराया था और उसके केवल 2 प्वाइंट्स हैं. ऐसे में UAE संग नहीं खेलने पर पाक‍िस्तान का पत्ता टूर्नामेंट से कटेगा. 

 

