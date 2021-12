Asia Cup 2023: पाकिस्तान में होंगे एशिया कप और चैम्पियंस ट्रॉफी, क्या शामिल होगी टीम इंडिया?

Asia Cup 2023: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से फैंस को बड़ा तोहफा दिया गया. साल 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा, इस बात की पुष्टि कर दी गई है. हालांकि, भारत की टीम इसमें हिस्सा लेगी या नहीं, इसपर अभी सस्पेंस बना हुआ है.



पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को फैंस के लिए आने वाले होम सीज़न का ऐलान किया. जिसमें साल 2022 के बाद पाकिस्तान में होने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय मैच की लिस्ट जारी की गई है. साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है.



पाकिस्तान में होने वाली सीरीज़:

• ऑस्ट्रेलिया – तीन टेस्ट, तीन वनडे, एक टी-20 (अप्रैल 2022)

• वेस्टइंडीज़ – तीन वनडे (जून 2022)

• इंग्लैंड – 7 टी-20, 3 टेस्ट (सितंबर-दिसंबर 2022)

• न्यूजीलैंड – दो टेस्ट, तीन वनडे (जनवरी 2023)

• न्यूजीलैंड- पांच वनडे, पांच टी-20 (अप्रैल 2023)

• 50 ओवर एशिया कप 2023

• चैम्पियंस ट्रॉफी 2025

Some wishes do come true! You wanted international cricket in Pakistan, and we have heard you. Here's the full schedule. Which match are you looking forward to?#harhaalmaincricket pic.twitter.com/f35qJoLYuU