हार के बाद गायब हुए पाकिस्तानी कप्तान? प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए सलमान आगा

IND vs PAK, Asia Cup: दुबई के मैदान पर टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई. इस जीत के बाद सूर्या ब्रिगेड ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया. टॉस के वक्त भी सूर्या ने पाक कप्तान सलमान आगा से दूरी बनाकर रखी. मैच के बाद कप्तान सूर्या ने इस जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया और पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. लेकिन हैरानी की बात रही कि पाक कप्तान सलमान आगा मैच के बाद इंटरव्यू के लिए आए ही नहीं.

हर मैच के बाद दोनों टीमों के कप्तान मैच को लेकर अपनी राय रखते हैं. लेकिन इस मुकाबले में मिली शिकस्त के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा इंटरव्यू के लिए नहीं आए. वहीं, मैच खत्म होने के बाद ग्राउंड पर पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय प्लेयर्स का इंतजार करते रहे. ताकि औपचारिक हाथ मिलाया जा सके. लेकिन टीम इंडिया ने इसे इग्नोर किया और सीधा ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए.

We stand by the victims of the families of Pahalgam terror attack. We express our solidarity. We want to dedicate today's win to all our Armed Forces who showed a lot of bravery. Hope they continue to inspire us all and we give them more reasons on the ground whenever we get an… pic.twitter.com/stkrqIEBuE — BCCI (@BCCI) September 14, 2025

मैच के बाद क्या बोले सूर्या...

मैच के बाद सूर्या ने कहा, 'हम पहलगाम के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं. हम उनके साथ अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं. मैं यह जीत हमारे सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहता हूं. आशा है कि वे हमें यूं ही प्रेरित करते रहेंगे.'

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 128 रनों का टारगेट रखा था. कुलदीप यादव को 3 सफलता मिली थी. जबकि बुमराह और अक्षर को 2-2 विकेट मिले थे. टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया शुरू से ही आक्रामक मोड में थी. अभिषेक शर्मा के बाद तिलक ने अच्छी पारी खेली. लेकिन एक छोर पर कप्तान सूर्या टिके रहे और उन्होंने नाबाद 47 रनों की पारी खेली और भारत को जीत दिला दी.



