पाकिस्तान का तगड़ा 'ड्रामा', UAE के खिलाफ मुकाबले से पहले रद्द कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस

एशिया कप 2025 में 17 सितंबर यानी की बुधवार को पाकिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला खेला जाना था. सुपर-4 क्वालिफिकेशन के लिहाज से अहम इस मैच से पहले पाकिस्तानी टीम की मंगलवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित थी. लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रेस वार्ता को कैंसिल कर दिया है. दरअसल, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान हुए हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तान ने धमकी दी थी की अगर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो वह इस मुकाबले का बॉयकॉट करेगा. अब इस मैच से पहले सवालों के डर से पाकिस्तान ने प्रेस वार्ता ही कैंसिल कर दी है.

बता दें कि पाकिस्तान की बॉयकॉट धमकी को नजरअंदाज करते हुए आईसीसी ने पीसीबी की मांग को ठुकरा दिया था और रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया था. पाकिस्तान और यूएई के बीच खेला जाने वाला मैच पाकिस्तान और यूएई दोनों के लिए ही 'करो या मरो' वाला है. जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. टीम इंडिया ने सुपर-4 के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है.

पाकिस्तान ने क्यों दी थी बॉयकॉट की धमकी

रविवार को हुए भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पीसीबी ने आईसीसी से की गई अपनी शिकायत में कहा कि इसके लिए मैच रेफरी जिम्मेदार हैं. पीसीबी ने आरोप लगाया कि रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से कहा था कि वो भारतीय खिलाड़ियों से हाथ न मिलाएं. आरोप ये भी लगाए गए की रेफरी ने जानबूझकर भारत का साथ दिया. हालांकि, आईसीसी ने अपनी जांच में एंडी पायक्रॉफ्ट को दोषी नहीं पाया और पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया.

