होटल के बाहर खड़ी थी बस, सामान भी लोड... फिर आया एक मैसेज और कमरों में लौट गए PAK खिलाड़ी

एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को खेले गए मैच में टीम इंडिया से शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ग्राउंड पर शर्मिंदा होना पड़ा था. पाक के खिलाड़ियों से किसी भी भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था. जिसे लेकर जमकर विवाद हुआ. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर नाराजगी ज़ाहिर की थी. हालांकि पीसीबी की बात सुनी नहीं गई.

टीम इंडिया से मिली शर्मनाक हार और आईसीसी की ओर से कोई भाव नहीं मिलने पर पाकिस्तान ने आज (बुधवार) को दुबई में यूएई के ख़िलाफ़ होने वाले मैच खेलने से इनकार कर दिया है. ये जानकारी पाकिस्तान की मीडिया से आ रही हैं. हालांकि, पाकिस्तान के गुप्त सूत्रों ने बताया है कि मैच एक घंटे बाद से शुरू हो सकता है.

मैच खेलने या न खेलने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं है. हालांकि, दुबई में ऐसा कुछ देखने को मिला जो अमूमन देखने को मिलता नहीं है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बस में पहले खिलाड़ियों का सामान लोड किया गया. इसके बाद खिलाड़ियों का बस में इंतजार किया गया. हालांकि, कोई भी खिलाड़ी आए नहीं.

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के हुक्मरानों के तरफ से पीसीबी को एक मैसेज आया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच का बॉयकॉट कर दिया.

Advertisement

पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बस दुबई में होटल के बाहर खड़ी रही

यह भी पढ़ें: Pakistan vs United Arab Emirates, "Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: यूएई से आज मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान, एशिया कप से कटेगा पत्ता

भारतीय समयनुसार रात 8 बजे यूएई और पाकिस्तान के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच खेला जाना था. दोनों ही टीम ग्रुप-ए में हैं.

पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में अब तक दो मैच खेले हैं. एक में हार और एक में जीत मिली है. टीम इंडिया के ख़िलाफ़ 14 सितंबर को खेले गए मैच में पाकिस्तान सात विकेटों से हारा था. वहीं ओमान के ख़िलाफ़ 12 सितंबर को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 93 रनों से मैच जीता.

ग्रुप ए में कुल चार टीमें हैं - टीम इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान. ओमान पहले ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है. पाकिस्तान यूएई के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलता है तो वह एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. ग्रुप-ए में शीर्ष पर चार अंकों के साथ टीम इंडिया है.

2016 से अब तक एशिया कप में पाकिस्तान का कैसा रहा प्रदर्शन?

पाकिस्तान का एशिया कप में प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. साल 2016 में एशिया कप के टी-20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम सुपर-फोर/ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी. साल 2018 में एशिया कप के ODI फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम सुपर-फोर में बाहर हो गई थी.

Advertisement

साल 2012 में एशिया कप के टी-20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम उपविजेता रही. श्रीलंका से उन्हें शिकस्त मिली थी. साल 2023 में एशिया कप के ODI फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम सुपर-फोर से बाहर हो गई थी.

---- समाप्त ----