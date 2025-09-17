scorecardresearch
 

Pakistan vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: यूएई से आज मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान, एशिया कप से कटेगा पत्ता

एशिया कप का 10वां मैच आज पाकिस्तान और मेजबान यूएई के बीच दुबई में खेला जाना था. लेकिन इस मैच से पहले पाकिस्तान ने यूएई के साथ खेलने से इनकार कर दिया है. इसी के साथ यूएई की टीम अब सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. वहीं, पाकिस्तान के लिए अब एशिया कप का सफर खत्म हो जाएगा.

पाकिस्तान ने यूएई के साथ खेसने से किया इनकार.
एशिया कप का 10वां मैच आज पाकिस्तान और मेजबान यूएई के बीच दुबई में खेला जाना था. लेकिन इस मैच से पहले पाकिस्तान ने यूएई के साथ खेलने से इनकार कर दिया है. इसी के साथ पाकिस्तान एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर हो गया है. क्योंकि अब यूएई को वॉकओवर मिल जाएगा और दो अंक के साथ मेजबान टीम यूएई सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. 

बता दें कि रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. पाकिस्तानी टीम ने इसके लिए मैच रेफरी एंडी पॉयक्राफ्ट को जिम्मेदार माना था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इसको लेकर आईसीसी से शिकायत दर्ज कराई थी. पाकिस्तान की मांग थी की मैच रेफरी को हटाया जाए. लेकिन आईसीसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद अटकलें थीं कि पाकिस्तान यूएई के साथ होने वाला मैच नहीं खेलेगा.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल 

होटल के बाहर खड़ी थी बस और...

रविवार को भारत के साथ हुए मुकाबले के बाद से ही पाकिस्तानी टीम का ड्रामा जारी है. पहले पीसीबी ने धमकी दी थी कि अगर रेफरी को नहीं हटाया गया तो वह यूएई के साथ मैच का बायकॉट करेगा. लेकिन बाद में पाकिस्तानी टीम मैच खेलने के लिए तैयार दिखी. प्रैक्टिस के लिए भी खिलाड़ी पहुंचे. हालांकि, पाकिस्तान ने एक दिन पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया था.

यह भी पढ़ें: Asia Cup: आज की एक गलती पाकिस्तानी टीम को 141 करोड़ की पड़ेगी, ये दो नुकसान और भी होंगे

लेकिन बाद में माना गया कि पाकिस्तानी टीम ये मैच खेलेगी. मैच से करीब एक घंटे पहले पाकिस्तानी टीम के लिए एक बस होटल के बाहर खड़ी थी. उधर, यूएई की टीम खेलने के लिए मैदान में पहुंच चुकी थी. लेकिन पाकिस्तानी टीम ने मैच खेलने से इनकार कर दिया.

पाकिस्तान के इनकार के बाद क्या हैं समीकरण

भारत और पाकिस्तान की टीम ग्रुप-बी में है. इसमें कुल 4 टीमें हैं. टीम इंडिया ने अपने दोनों मैच जीते हैं और सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है. जबकि ओमान की टीम को अपने दोनों मैच में हार मिली है और वह रेस से बाहर है. जबकि सुपर-4 में पहुंचने के लिए पाकिस्तान और यूएई के बीच टक्कर होनी थी. जो भी टीम जीतती वह भारत के साथ सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाती. लेकिन पाकिस्तान के इनकार के बाद अब यूएई को 2 अंक मिल जाएंगे और यूएई की टीम एशिया कप के सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. 

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दुख खत्म काहे नहीं होता! 4 द‍िन में PCB ने क्या-क्या फजीहत करवाई

कैसे शुरू हुआ था व‍िवाद 

दरअसल, भारत-पाक मैच में हुए हैंडशेक विवाद के बाद PCB का दावा था कि पायक्रॉफ्ट ने कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि टॉस के समय हाथ नहीं मिलाए जाएंगे, जो कि MCC के नियमों के खिलाफ है. ICC के जनरल मैनेजर वसीम खान को दी गई शिकायत में PCB ने कहा कि पायक्रॉफ्ट की यह कार्रवाई MCC के कानूनों का उल्लंघन है और क्रिकेट की भावना के भी खिलाफ है.

PCB ने जोर देकर कहा था कि पायक्रॉफ्ट को एशिया कप के बाकी मैचों से हटा दिया जाना चाहिए. लेकिन आईसीसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.

---- समाप्त ----
