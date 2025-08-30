Asia Cup: तारीख थी 7 स‍ितंबर, साल था 2022, जगह थी शारजाह, मुकाबला था पाक‍िस्तान और अफगान‍िस्तान के बीच. दोनों देश एश‍िया कप के मुकाबले के सुपर फोर मुकाबले में एक-दूसरे के आमने-सामने थे. पाकिस्तान ने इस मैच में रनचेज करते हुए 19.2 ओवरों में 9 विकेट खोकर 131 रन बनाए और मैच 1 विकेट से अपने नाम कर लिया.

दोनों देशों के बीच हुए इस सुपर-4 मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था, जहां अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 129 रन बनाए थे. आखिरी ओवरों में मैच का रुख कई बार बदला, लेकिन पाकिस्तान ने 4 गेंदें शेष रहते जीत दर्ज की. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने एशिया कप 2022 में फाइनल में जगह पक्की की, वहीं अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा. बाद में पाक‍िस्तान को फाइनल में श्रीलंका से हार झेलनी पड़ी थी.



अफगान‍िस्तान के गेंदबाज फरीद अहमद को मारने के ल‍िए आस‍िफ अली ने ने उठाया था बल्ला. (Photo: AP)

एश‍िया कप का सबसे बवाली मैच?

अफगान‍िस्तान और पाकिस्तान के बीच इस मैच मैच में फैन्स के साथ खिलाड़ियों के बीच भी जमकर लड़ाई देखने को मिली. इस मैच में एक समय ऐसा भी आया था, जब खिलाड़ियों के बीच मारपीट की नौबत आ गई थी. पाकिस्तानी प्लेयर आसिफ अली ने अफगानी बॉलर फरीद अहमद को मारने के लिए बैट तक उठा लिया था. यह सारा माजरा कैमरे में भी कैद हो गया.

दरअसल, यह वाकया पाकिस्तानी बल्लेबाजी के दौरान 19वें ओवर में हुआ. चौथी बॉल पर आसिफ अली ने छक्का जमा दिया था. यहां से पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 8 बॉल पर 12 रनों की आवश्यकता थी और उसके पास 2 ही विकेट बाकी थे.

देखें वीडियो: आसिफ अली vs फरीद अहमद के बीच जब हुआ बवाल

اس اینگل کی وڈیو بھی دیکھیں، نہیں معلوم ان افغان بھائیوں کو اتنی نفرت کیوں ہے؟#AFGvPAK pic.twitter.com/2aI6jUZUFN — Nadir Baloch (@BalochNadir5) September 7, 2022

इसके बाद फरीद की पांचवीं गेंद पर भी आसिफ ने बड़ा शॉट लगाया, लेकिन यह गेंद बाउंड्री के पार नहीं जा सकी और वो कैच आउट हो गए. इसके बाद फरीद गुस्से में आ गए. पर, इस बात से आसिफ बौखला गए. उन्होंने एक हाथ से फरीद को दूर हटाया और उन्हें मारने के लिए अपना बल्ला तक उठा लिया था. पर इसी बीच अंपायर और बाकी खिलाड़ियों ने बीच में आकर बचाव किया.

अन्य खिलाड़ियों और अंपायर ने दोनों खिलाड़ियों को अलग किया. यह लड़ाई इतनी आक्रामक थी कि डगआउट में बैठे हसन अली तक मैदान में बीच बचाव के लिए आ गए थे.

ध्यान रहे एश‍िया कप इस बार भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 स‍ितंबर से होगी. भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 14 स‍ितंबर को भ‍िड़ंत होगी. वहीं फाइनल मैच 29 सितंबर को होगा. यह टूर्नामेंट टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला जाएगा.

