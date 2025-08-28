भारत और पाकिस्तान के बीच कैसा भी क्रिकेट मैच हो, उसको लेकर देश में हमेशा चर्चा गर्म रहती है. अब India Today Group और C-Voter के सर्वे मूड ऑफ द नेशन (MOTN) में जो चीजें सामने आई हैं. वह बेहद द‍िलचस्प हैं.

दरअसल, सर्वे में एक बड़े वर्ग ने माना है कि वे इस समय पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के पक्ष में नहीं हैं. कुल मिलाकर 10 में से 7 लोगों ने कहा कि भारत का पाक‍िस्तान से क्रिकेट खेलना सही नहीं है.

सर्वे के नतीजों के अनुसार- 69% लोगों ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए. वहीं सिर्फ 25% लोगों ने हां में जवाब दिया और माना कि दोनों देशों को क्रिकेट खेलना चाहिए. वहीं शेष ने कोई राय व्यक्त नहीं की.

यह सर्वे ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज लंबे समय से बंद है और टी20 वर्ल्ड कप या एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों में ही दोनों टीमों का आमना-सामना होता है. साफ है कि मौजूदा हालात और जनता की भावना को देखते हुए भारत-पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर राय में बड़ा अंतर है.





भारत सरकार की क्या है पाक‍िस्तान को लेकर नीत‍ि

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच खेलों पर केंद्र सरकार ने हाल में बड़ा ऐलान किया था. भारत सरकार ने साफ कहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और पाकिस्तान की टीम को भी भारत आने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

वहीं एशिया कप और ICC टूर्नामेंट जैसे मल्टीनेशन टूर्नामेंट का आयोजन अलग माना जाएगा. इनमें भारत भाग ले सकता है, बशर्ते वे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित हों. हाल में कहा गया था कि चूंकि एशिया कप एक मल्टीनेशन टूर्नामेंट है, ऐसे में टीम इंडिया इसमें खेलने उतर रही है.

कब है भारत पाकिस्तान का एश‍िया कप में मैच

भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 14 स‍ितंबर को भ‍िड़ंत होगी. वहीं फाइनल मैच 29 सितंबर को होगा. यह टूर्नामेंट टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला जाएगा. वहीं टूर्नामेंट की शुरुआत 9 स‍ितंबर से होगी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों की टीमें पहली बार आमने-सामने होंगी. भारत और पाकिस्तान टूर्नामेंट में अधिकतम तीन बार आमने-सामने हो सकते हैं. ग्रुप स्टेज के बाद सुपर-4 और फाइनल में भी भिड़ंत की संभावना है.

भारत-पाकिस्तान कब से नहीं खेले द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज

भारत और पाकिस्तान ने 2012-13 सीजन के बाद से कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली है. तब से दोनों देशों की पुरुष और महिला टीमें सिर्फ मल्टीनेशन टूर्नामेंट और मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में ही आमने-सामने हुई हैं.

सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत ने 2023 में पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप और 2025 में होने वाले चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में जाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद ये टूर्नामेंट न्यूट्रल पर आयोजित किए गए. वहीं पाकिस्तान की हॉकी टीम ने भी भारत यात्रा करने से इनकार कर दिया, जबकि एशिया कप हॉकी 28 सितंबर से राजगीर में शुरू होना है.

