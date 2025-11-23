Pakistan vs Bangladesh Final Live: पाकिस्तान की आधी टीम लौटी पवेलियन, बांग्लादेशी गेंदबाजों ने कसा शिकंजा

BAN-A vs PAK-A Final Live Updates: एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का फाइनल मैच आज बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए के बीच खेला जा रहा है. ये मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. बांग्लादेश ने भारत ए को हराकर फाइनल में जगह बनाई है जबकि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को पटखनी देकर फाइनल का सफर तय किया है. पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग कर रही है.

और पढ़ें

ऐसी रही पाकिस्तान की बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही. पहली ही गेंद पर यासिर खान अपना विकेट गंवा बैठे. वह रन आउट हो गए. इसके बाद दूसरे ही ओवर में पाकिस्तान को दूसरा झटका लगा. इसके बाद गाजी गोरी भी कमाल नहीं दिखा सके और केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए. 13 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 73-5 था.

पाकिस्तान ए (प्लेइंग इलेवन): माज़ सदाकत, यासिर खान, मोहम्मद फैक, इरफान खान (कप्तान), गाजी गोरी (विकेटकीपर), साद मसूद, अराफात मिन्हास, शाहिद अजीज, अहमद दानियाल, उबैद शाह, सुफियान मुकीम

बांग्लादेश ए (प्लेइंग इलेवन): हबीबुर रहमान सोहन, जिशान आलम, यासिर अली, अकबर अली (विकेटकीपर/कप्तान), महिदुल इस्लाम अंकोन, एसएम महेरोब, मृत्युंजय चौधरी, महफुजुर रहमान रब्बी, रकीबुल हसन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिपन मोंडोल

ऐसा रहा है दोनों टीमों का सफर

Advertisement

इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के अबतक के सफर की बात करें तो पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच में जीत हासिल की. इसमें उसने भारत को भी पटखनी दी थी. वहीं, श्रीलंका को पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में हराया. यानी अबतक पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट सफर अजेय रहा है.



वहीं, बांग्लादेश ए की बात करें तो ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश ने 3 में से 2 मैच में जीत हासिल की. इसके चलते उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया. सेमीफाइनल में बांग्लादेश का मैच भारत ए के साथ हुआ. लेकिन सुपरओवर तक पहुंचे इस मैच में बाजी बांग्लादेश ए ने मारी. भारत को हराकर बांग्लादेश ने फाइनल का सफर तय किया.

यह भी पढ़ें: दिमाग बंद, गेंद फेंकी और कॉमेडी... बांग्लादेशी कप्तान ने बताई उस मोमेंट की कहानी, जिस वजह से हुआ भारत संग सुपर ओवर!

पाकिस्तान ए का फुल स्क्वॉडः मोहम्मद नईम, माज सदाकत, यासिर खान, मोहम्मद फैक, इरफान खान (कप्तान), गाजी गोरी (विकेटकीपर), साद मसूद, शाहिद अजीज, अहमद दानियाल, उबैद शाह, सुफियान मुकीम, खुर्रम शहजाद, मुबासिर खान, अराफात मिन्हास, मुहम्मद शहजाद, मोहम्मद सलमान मिर्जा

बांग्लादेश ए का फुल स्क्वॉडः हबीबुर रहमान सोहन, जिशान आलम, जवाद अबरार, अकबर अली (विकेटकीपर/कप्तान), अबू हिदर रोनी, एसएम महेरोब, महिदुल इस्लाम अंकोन, यासिर अली, रकीबुल हसन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिपन मोंडोल, अरिफुल इस्लाम, टोफेल अहमद, शादीन इस्लाम, मृत्युंजय चौधरी.

---- समाप्त ----