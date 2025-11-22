दिमाग बंद, गेंद फेंकी और कॉमेडी... बांग्लादेशी कप्तान ने बताई उस मोमेंट की कहानी, जिस वजह से हुआ भारत संग सुपर ओवर!

बांग्लादेश ए और भारत ए के बीच एसीसी एश‍िया कप राइज‍िंग स्टार्स का पहला सेमीफाइनल मुकाबला शुक्रवार (21 नवंबर) को हुआ. यह मैच वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (दोहा) में हुआ. जहां बांग्लादेश ए की टीम ने सुपर ओवर में जाकर जीत दर्ज की. इससे पहले दोनों ही टीमों का स्कोर 20 ओवर्स के बाद 194-6 रहा.

लेकिन बांग्लादेश ए और भारत ए के बीच यह मुकाबला सुपर ओवर में क्यों गया? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बांग्लादेशी टीम के कप्तान और अकबर अली थे. कैसे? तो वो समझें- भारत को अंतिम गेंद पर 4 रन चाहिए थे, रकीबुल हसन ने हर्ष दुबे को ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद फेंकी.

दुबे ने लॉन्ग-ऑन की शॉट खेला. अमूमन ऐसे में दो रन मुश्क‍िल से मिलते हैं, लेकिन दोनों भारतीय बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ पड़े. इस दौरान थ्रो कीपर अकबर अली के पास आया और यहीं उनसे ब्लंडर हो गया.

अकबर अली ने रन-आउट के लिए अंडर-आर्म थ्रो से स्टंप हिट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप को नहीं लगी और पीछे कोई बैक-अप फील्डर भी मौजूद नहीं था. भारतीय बल्लेबाजों ने यह देखते ही तीसरा रन पूरा कर लिया, और मैच सुपर ओवर में चला गया.

द‍िमाग में क्या हुआ पता नहीं गेंद क्यों फेंकी, अकबर अली ने बताया

भारत A और बांग्लादेश A के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले के बाद कप्तान ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सभी समर्थकों से माफी मांगी. उन्होंने कहा कि आखिरी गेंद डालते समय उन्हें पता था कि समीकरण क्या है, लेकिन अचानक हुई गलती ने मैच का रुख पलट दिया. कप्तान ने मैच के बाद कहा- सपोर्ट करने वाले सभी लोगों से माफी चाहता हूं. मुझे पूरे समीकरण का पता था, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या आया और मैंने वह गेंद फेंक दी. सुपर ओवर से पहले मैंने टीम से कहा था कि जो भी होगा उसकी ज‍िम्मेदारी मेरी होगी.



वैभव और प्र‍ियांश के बारे में बांग्लादेशी कप्तान ने क्या कहा?

बांग्लादेशी कप्तान कप्तान भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा- उनके ओपनर्स (वैभव और प्र‍ियांश) ने शानदार शुरुआत दी. हमने खराब गेंदबाजी नहीं की, लेकिन उन्होंने बेहतरीन एग्जीक्यूट किया. खेल आखिरी ओवर तक चला गया. रिपन ने 19वां ओवर बेहद कमाल का डाला, जिससे हमें बढ़त मिली.

आख‍िरी ओवर स्प‍िनर से क्यों करवाया?

अंतिम ओवर में स्पिनर को गेंद देने के फैसले पर भी कप्तान ने अपनी बात साफ की. उन्होंने कहा- कभी-कभी पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि सीमर्स के साथ जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि राकिबुल कर सकता है और उसने किया भी. कप्तान ने कहा कि वह अभी भी इस नतीजे को पचा रहे हैं.

