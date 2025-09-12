scorecardresearch
 

IND vs PAK Asia Cup 2025: पाकिस्तान के 5 स्प‍िनर्स भारत के लिए खतरा? कोच माइक हेसन की वॉर्न‍िंग...कुलदीप की स्प‍िन पर कही ये बात

पाकिस्तान ने 2025 एशिया कप के लिए मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और सूफियान मुकीम को स्पिनर के रूप में चुना है. वहीं भारतीय टीम के तरकश में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती हैं. दोनों देश के स्प‍िनर्स में कौन बेहतर है, इस पर अब पाकिस्तानी कोच माइक का बयान आया है.

भारत-पाक‍िस्तान के मुकाबले में स्प‍िनर्स एक्स फैक्टर साब‍ित हो सकते हैं (PHOTO: ITG)
भारत-पाक‍िस्तान के मुकाबले में स्प‍िनर्स एक्स फैक्टर साब‍ित हो सकते हैं (PHOTO: ITG)

क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा से सबसे बड़ी टक्कर माना जाता है. दोनों देशों के बीच 14 स‍ितंबर को एश‍िया कप में यह बहुप्रतीक्ष‍ित मुकाबला होना है. ऐसे में दोनों देशों के स्प‍िनर्स में कौन बेहतर है, भारत से टक्कर लेने को पाकिस्तानी टीम कितनी तैयार है? इस पर पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइंड गेम खेला. 

दरअसल, हेसन ओमान संग शुक्रवार (12 स‍ितंबर) को होने वाले मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोध‍ित कर रहे थे. वहीं उन्होंने इस दौरान भारत संग मुकाबले पर भी बात की.  

यह भी पढ़ें: एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की बढ़ी टेंशन, चोटिल हुए कप्तान सलमान आगा, ओमान के खिलाफ खेलना तय नहीं

हेसन ने कहा- हम जानते हैं कि भारत ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके चलते उन्हें पूरा आत्मविश्वास है और यह स्वाभाविक भी है. हम टीम के रूप में हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं. हम आगे को लेकर चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनौती की गंभीरता को अच्छी तरह समझते हैं. हम इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

इस दौरान पाकिस्तानी कोच हेसन ने अपनी गेंदबाजी लाइनअप पर पूरा भरोसा जताया. उन्होंने स्पिन ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की तारीफ की. हेसन ने बताया कि नवाज का पाकिस्तान टीम में वापसी करना बेहद महत्वपूर्ण रहा है. पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह नहीं बना पाने के बावजूद, नवाज ने शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने हाल ही में यूएई में हुए ट्राई-सीरीज फाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली और पांच विकेट भी चटकाए. हेसन ने कहा कि नवाज इस समय शानदार फॉर्म में हैं और उनकी भूमिका टीम के लिए अहम साबित होगी. 

यह भी पढ़ें: Asia Cup: रन, रिकॉर्ड और रीना रॉय का जादू... पाकिस्तान का वो क्रिकेटर जो बॉलीवुड एक्ट्रेस पर हुआ फ‍िदा, फ‍िर हुई ट्रेजडी

कौन हैं पाकिस्तानी टीम में 5 स्प‍िनर? 
हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा- हमारी ताकत यह है कि हमारे पास पांच स्पिनर हैं. मोहम्मद नवाज इस समय दुनिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं. इसके अलावा हमारे पास अबरार अहमद और सुफियान मुकीम भी हैं, जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. सैम अयूब अब दुनिया के टॉप टेन ऑलराउंडर्स में शामिल हैं, जो उनके गेंदबाजी प्रदर्शन में सुधार का नतीजा है. सलमान अली आगा ने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन वह पाकिस्तान के टेस्ट टीम के प्रमुख स्पिनर हैं. 

कुलदीप यादव पर PAK कोच ने क्या कहा? 
पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने यह भी कहा कि दुबई की पिच पर उतनी स्पिन नहीं मिलने की संभावना है, जितना शारजाह में था. हेसन ने कहा-देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि दुबई की पिच शारजाह की तरह बहुत स्पिन करेगी. जब कुलदीप यादव ने UAE के ख‍िलाफ गेंदबाजी की थी, तब भी बहुत अधिक स्पिन नहीं मिलती थी. लेकिन जब आपके पास ऐसे रिस्ट स्पिनर हैं, तो सतह की ज्यादा अहमियत नहीं रहती. 

दुबई में पहले पाकिस्तान और ओमान का मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन सबकी निगाहें भारत-पाकिस्तान के महामुकाबले पर टिक गई हैं. भारत ने अपनी ताकत पहले ही दिखा दी है, पाकिस्तान भी पूरी तैयारी में है, और अब क्रिकेट जगत की सबसे तगड़ी प्रतिद्वंद्विता के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है. 

