भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का 'महामुकाबला' 14 सितंबर को होने वाला है. मैदान से बाहर माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन पुराने खिलाड़ियों की यादें अब भी रोमांच और रिश्तों की गर्माहट से भरी हैं. ऐसे वक्त में पाकिस्तान के पूर्व ओपनर मोहसिन खान उस दौर को याद करते हैं, जब क्रिकेट सिर्फ मुकाबला नहीं, मोहब्बत और दोस्ती का पुल भी था.

वो दौर जब मोहसिन मैदान पर डेनिस लिली और कपिल देव जैसे धुरंधरों का सामना करते थे और मुंबई की स्क्रीन पर धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे सितारों के साथ खड़े नजर आते थे. उनकी जिंदगी क्रिकेट और बॉलीवुड के बीच बंटा एक ऐसा किस्सा है, जिसमें रन भी हैं, रिकॉर्ड भी और रीना रॉय संग मोहब्बत की फिल्मी चमक भी.

रीना रॉय और मोहसिन: दो दुनिया का संगम

पीटीआई से बातचीत में 70 साल के मोहसिन याद करते हैं, '1979 में जब मैं पहली बार भारत आया, तभी मुझे बॉलीवुड से ऑफर मिलने लगे. लोग कहते थे, बस 20 दिन रुक जाओ, हम तुम्हारा हिस्सा पूरा कर देंगे, लेकिन उस समय मेरा पूरा ध्यान क्रिकेट पर था.'

इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात रीना रॉय से हुई. रीना तब हिंदी सिनेमा की सबसे चमकदार सितारा थीं. धीरे-धीरे यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ा और शादी तक पहुंचा. मोहसिन कहते हैं, 'धरम जी बेहद प्यारे थे, विनोद मेरे दोस्त थे, लेकिन मुंबई में असली अपनापन मुझे रीना की आंखों में मिला.'

... पिच से पर्दे तक का सफर

क्रिकेट के साथ-साथ सिनेमा उनका दूसरा प्यार बन गया. ‘बटवारा’ जैसी फिल्मों में काम करते समय निर्देशक जेपी दत्ता ने उनसे कहा था- 'सोचो तुमने सौ रन बनाए, फिर भी पाकिस्तान भारत से हार गया. कैसा महसूस होगा?' मोहसिन बताते हैं कि इस उदाहरण से उन्होंने सीन को जीवंत कर दिया. ‘इसी फिल्म के लिए उन्हें नाना पाटेकर और अनुपम खेर जैसे दिग्गजों के साथ सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन भी मिला.

शादी के बाद मोहसिन कराची से ज्यादा मुंबई में रहने लगे. क्रिकेटर और एक्ट्रेस की यह जोड़ी हर अखबार और पत्रिका की सुर्खियां बन गई. लेकिन जैसे फिल्मों में हर कहानी सुखांत नहीं होती, वैसे ही यह रिश्ता भी वक्त की मार झेल न सका.

शादी टूटी, रिश्ता बदला…

रीना रॉय से शादी टूटने के बाद भी आज मोहसिन अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए भावुक हो उठते हैं. वह कहते हैं, 'उसने पाकिस्तान और मुंबई, दोनों दुनिया देखी है. रीना से रिश्ता भले अपनी राह बदल गया, लेकिन हमारी बेटी मेरी सबसे बड़ी दौलत है. मेरी बेटी ने पाकिस्तान में स्कूली पढ़ाई और मुंबई से उच्च शिक्षा पूरी की. वह अपनी मां के साथ रहती है और मैं लगातार उसके संपर्क में हूं.'

मैदान पर यादगार पल

क्रिकेट में मोहसिन की यात्रा उपलब्धियों से भरी रही. 48 टेस्ट और 75 वनडे मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले इस ओपनर ने 1982 में वह ऐतिहासिक कारनामा किया, जब वे एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बने.

लॉर्ड्स में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज होने का गर्व आज भी उनके चेहरे पर झलकता है. दिसंबर 1983 में डेनिस लिली जैसे दिग्गज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लगातार दो शतक जमाना उनके करियर की सबसे चमकीली उपलब्धियों में से एक था.

मोहसिन खान का धमाकेदार अंदाज... (Photo, Getty)

मोहसिन कहते हैं, 'अपने समय के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज के खिलाफ ऐसा करना संतोषजनक था. मेरा खेल गति और उछाल वाली पिचों के लिए बिल्कुल मुफीद था.' उनके दिल के सबसे करीब मैचों में से एक लाहौर टेस्ट है, जहां उन्होंने भारत के खिलाफ दूसरी पारी में नाबाद 101 रन बनाए. वे कहते हैं, 'वो मैच आज भी मेरे पसंदीदा मैचों में से एक है.'

भारतीय क्रिकेटरों से रिश्ता

भारत के खिलाफ क्रिकेट खेलने का मजा मोहसिन आज भी याद करते हैं. वह कहते हैं, 'भारत में और भारत के खिलाफ खेलना हमेशा मजेदार रहा. जिमी (मोहिंदर अमरनाथ) मेरे करीबी दोस्त बन गए. हमारे जमाने में आक्रामकता तो थी, लेकिन बदतमीजी नहीं.'

पसंदीदा क्रिकेटर -

जब उनसे पूछा गया कि उनके समय में कौन उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करता था, तो उन्होंने बेझिझक कहा, 'गेंदबाजों में इमरान खान, डेनिस लिली, रिचर्ड हैडली, मैल्कम मार्शल और कपिल देव मेरे पसंदीदा थे. बल्लेबाजों में सुनील गावस्कर, विवियन रिचर्ड्स, ग्रेग चैपल और माजिद खान मेरे हीरो थे.'



