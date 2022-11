New Zealand Squad For India Series: भारत के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, बोल्ट-गुप्टिल की छुट्टी

न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ तीन-तीन मैचों की वनडे और टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. कप्तान केन विलियमसन पहले की तरह ही न्यूजीलैंड का नेतृत्व करेंगे. लेकिन अनुभवी सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल और बाएं हाथ के तेज ट्रेंट बोल्ट के लिए कोई जगह नहीं है. कीवी टीम ने हाल के दिनों में मार्टिन गुप्टिल के स्थान पर युवा बल्लेबाज फिन एलेन का उपयोग करने का विकल्प चुना है. एलन को एक बार फिर से टीम में शामिल किया गया है.

न्यूजीलैंड की टी20 टीम: केन विलियमसन (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉन्वे, लॉकी फर्ग्यूसन, डेरिल मिचेल, एडम मिल्ने, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, ब्लेयर टिकनर.

न्यूजीलैंड की वनडे टीम: केन विलियमसन (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉन्वे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, एडम मिल्ने, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर, टिम साउदी.

