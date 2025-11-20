जो सचिन तेंदुलकर-विराट कोहली नहीं कर सके... वो बांग्लादेश के मुश्फिकुर रहीम ने कर दिखाया, 100वें टेस्ट में शतक जड़ रचा इतिहास

बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला मीरपुर के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. ये मुकाबला बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुश्फिकुर रहीम के लिए लिए काफी खास है. रहीम के टेस्ट करियर का ये 100वां मुकाबला है. रहीम ऐसे पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने की उपलब्धि हासिल की है.
38 साल के मुश्फिकुर रहीम ने अपने 100वें टेस्ट को बेहद यादगार बना दिया है. रहीम ने बांग्लादेश की पहली पारी में शतक जड़ दिया. रहीम ने 214 गेंदों का सामना करते हुए 106 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल रहे. पहले दिन (19 नवंबर) के खेल की समाप्ति तक रहीम 99 रनों पर नाबाद थे. दूसरे दिन उन्होंने शुरुआती ओवर सावधानी से खेला. फिर अगले ओवर मे जॉर्डन नील की तीसरी गेंद को रहीम ने स्क्वायर लेग की ओर धकेलकर सिंगल लिया और सेंचुरी के माइलस्टोन तक पहुंचे.
मुश्फिकुर रहीम ऐसे 11वें बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने सौवें टेस्ट में शतक लगाया है. रहीम से पहले कॉलिन काउड्रे, जावेद मियांदाद, एलेक स्टीवर्ट, इंजमाम उल हक, रिकी पोंटिंग, ग्रीम स्मिथ, गॉर्डन ग्रीनिज, हाशिम अमला, जो रूट और डेविड वॉर्नर ही ऐसा कर पाए थे. इंग्लैंड के सर्वाधिक तीन खिलाड़ियों ने अपने 100वें टेस्ट में शतकीय पारियां खेलीं.
वहीं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दो-दो बल्लेबाज ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. बांग्लादेश और वेस्टइंडीज का एक खिलाड़ी इस एलीट लिस्ट में शामिल है. रिकी पोंटिंग ही इकलौते क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अपने 100 टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया. लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम शामिल नहीं है. सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर जैसे भारतीय दिग्गज ये कीर्तिमान रच नहीं पाए.
100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज
104- कॉलिन काउड्रे (इंग्लैंड) vs ऑस्ट्रेलिया, एजबेस्टन, 1968
145- जावेद मियांदाद (पाकिस्तान) vs भारत, लाहौर, 1989
149- गॉर्डन ग्रीनिज (वेस्टइंडीज) vs इंग्लैंड, सेंट जोन्स, 1990
105- एलेक स्टीवर्ट (इंग्लैंड) vs वेस्टइंडीज, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2000
184- इंजमाम उल हक (पाकिस्तान) vs भारत, बेंगलुरु, 2005
120 & 143*- रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) vs साउथ अफ्रीका, सिडनी, 2006
131- ग्रीम स्मिथ (साउथ अफ्रीका) vs इंग्लैंड, द ओवल, 2012
134- हाशिम अमला (साउथ अफ्रीका) vs श्रीलंका, जोहानिसबर्ग, 2017
218- जो रूट (इंग्लैंड) vs भारत, चेन्नई,
200- डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) vs साउथ अफ्रीका, मेलबर्न, 2022
106*- मुश्फिकुर रहीम (बाग्लादेश) vs आयरलैंड, मीरपुर, 2025
मुश्फिकुर रहीम तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट (टेस्ट, ODI, T20I) में 100-100 मैच खेलने वाले दुनिया के मात्र 5वें खिलाड़ी हैं. उनसे पहले रॉस टेलर, डेविड वॉर्नर, टिम साउदी और विराट कोहली ही ऐसा कर पाए थे. तीनों फॉर्मेट में लगातार शानदार प्रदर्शन ने उन्हें बांग्लादेश क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद चेहरा बना दिया.
मुश्फिकुर रहीम ने साल 2005 में टेस्ट क्रिकेट से डेब्यू किया था. तब से अब तक वह बांग्लादेश टीम की रीढ़ माने जाते हैं. उनके अनुभव और योगदान ने टीम को कई यादगार सफलताएँ दिलाई है. रहीम ने टेस्ट मैचों में 38.43 की औसत से 6457 रन बनाए हैं, जिसमें 13 शतक और 27 अर्धशतक शामिल रहे.