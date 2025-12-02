scorecardresearch
 
IPL से संन्यास! अब PSL में खेलेते द‍िखेंगे 40 साल के मोईन अली, 2 बार धोनी की चैम्प‍ियन CSK टीम का रहे ह‍िस्सा

मोईन अली अब एक बार फ‍िर पाकिस्तान के फ्रेंचाइजी टी20 टूर्नामेंट PSL (पाकिस्तान सुपर लीग) में वापसी करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें कोलकाता नाइटराइडर्स ने रिटेन नहीं किया था. वह 2021 और 2023 में आईपीएल जीतने वाली चेन्नई टीम का भी हिस्सा रहे.

Moeen Ali अब IPL की जगह PSL में खेलते दिखेंगे (Photo: instagram/@moeenmunirali)
Moeen Ali PSL News: इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के म‍िनी ऑक्शन से हटने का फैसला किया. वह अब पांच सीजन के गैप के बाद बाद फिर से पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में खेलते हुए नजर आएंगे. अली 2021 और 2023 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आईपीएल जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम का भी हिस्सा रहे. 

अली ने 1 दिसंबर को सोशल मीडिया पर यह घोषणा की. वहीं कुछ दिनों पहले साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने भी यही फैसला लिया था, जब दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 40 वर्षीय सलामी बल्लेबाज को रिलीज कर दिया था. 

मोईन अली ने IPL छोड़ PSL में जाने के फैसले के बार में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा- मैं PSL के नए दौर का हिस्सा बनने को लेकर बहुत उत्साहित हूं. यह लीग बेहतरीन T20 क्रिकेट के लिए जानी जाती है, जहां हर टीम में शानदार खिलाड़ी और कड़ा मुकाबला होता है. 

पाकिस्तान में खेलना हमेशा शानदार अनुभव होता है, यहां क्रिकेट का स्तर बहुत ऊंचा है और दर्शकों का जोश खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है. मैं इस सफर का हिस्सा बनने और कुछ यादगार पल बनाने के लिए उत्सुक हूं. एक और खास अनुभव के लिए तैयार हूं, इंशा’अल्लाह... 

मोईन अली का PSL कर‍ियर कैसा रहा? 
अली ने साल 2020 में शान मसूद की कप्तानी में मुल्तान सुल्तांस की टीम से खेले थे. तब मुल्तान सुल्तांस एलिमिनेटर 2 में पहुंची, जहां उन्होंने लाहौर कलंदर्स ने हराया. सीजन के नौ मैचों में उन्होंने 17.25 की औसत और 130.18 के स्ट्राइक रेट से 138 रन बनाए, उनके नाम एक पीएसएल में एक अर्धशतक रहा . वहीं उन्होंने कुल 11 ओवर फेंके और 22 के एवरेज से 5 विकेट लिए. 

मोईन अली का IPL करियर कैसा रहा? 
अली ने 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया था. तीन सीजन के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें टीम में शामिल किया और वह उनकी दो आईपीएल खिताबी जीत का हिस्सा बने. आईपीएल 2024 के बाद CSK ने उन्हें रिलीज कर दिया. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें मेगा नीलामी में टीम में शामिल किया. पिछले सीजन में उन्होंने छह मैच खेले और दो पारियों में महज 5 रन बनाए. उन्होंने KKR के लिए गेंद से ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया और 22.66 के एवरेज से छह विकेट हास‍िल किए. KKR ने उन्हें मिनी-ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया था. 

अली ने 73 आईपीएल मैच खेले हैं और 22.01 की औसत और 139.76 के स्ट्राइक रेट से 1,167 रन बनाए हैं, जिसमें छह अर्धशतक शामिल हैं. ऑफ स्पिनर ने 25.09 की औसत से 41 विकेट लिए हैं, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ एक चार विकेट भी शामिल है, जिसमें हार का सामना करना पड़ा था. उनका इकोनॉमी  रेट 7.22 रन प्रति ओवर के साथ महंगा है. 

---- समाप्त ----
