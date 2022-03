IND vs AUS Women's World Cup: मिताली राज वर्ल्ड कप में बड़ी कामयाबी से एक कदम दूर, इस रिकॉर्ड की बराबरी की

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. यह उपलब्धि उन्होंने महिला वर्ल्ड कप में हासिल की है. मिताली राज वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 50+ रन की पारी खेलने वाली संयुक्त रूप से टॉप की प्लेयर बन गई हैं.

दरअसल, मिताली राज ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 12 बार 50+ रन की पारी खेली है. इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर डेबी हॉकली की बराबरी की है. अब एक और फिफ्टी लगाते ही मिताली वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 13 बार 50+ रन की पारी खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन जाएंगी.

मिताली ने मुश्किल समय में लगाई फिफ्टी

मिताली ने यह उपलब्धि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए ऑकलैंड वनडे में हासिल की है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान ने बेहद मुश्किल समय में अर्धशतकीय पारी खेली. मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 28 रन पर ही दो विकेट गंवा दिए थे.

A captain's knock by Mithali Raj bringing up her fifty 🙌#CWC22 pic.twitter.com/ETld1R829d