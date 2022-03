IND vs AUS Women World Cup: झूलन गोस्वामी की बड़ी उपलब्धि, ऐसा करने वाली दुनिया की दूसरी क्रिकेटर बनीं

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन रिकॉर्ड के मामले में लगातार इतिहास रचती जा रही हैं. हाल ही में वह 250 वनडे विकेट लेने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बनी थीं. अब उन्होंने नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है.

दरअसल, झूलन 200 वनडे खेलने वाली दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं. उन्होंने यह उपलब्धि न्यूजीलैंड में खेले जा रहे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उतरने के साथ ही हासिल कर ली.

मिताली राज ने खेले सबसे ज्यादा वनडे

महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा वनडे खेलने का रिकॉर्ड भारत की ही मिताली राज के नाम है. उन्होंने अब तक 230 वनडे खेले हैं. मिताली मौजूदा वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कमान संभाल रही हैं. तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर कार्लोट एडवर्ड्स हैं, जिन्होंने 191 वनडे खेले.

झूलन 250 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज

झूलन गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से पहले 199 वनडे में 250 विकेट लिए हैं. इस तरह वे क्रिकेट करियर में 250 वनडे विकेट लेने वाली भी दूनिया की पहली गेंदबाज बनी हैं. यह उपलब्धि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में हासिल की थी. यह मैच भी वर्ल्ड कप के तहत ही खेला गया था.

