Wasim jaffer vs Michael Vaughan: 'जो मेरी बॉल पर आउट...', माइकल वॉन ने वसीम जाफर का उड़ाया मजाक

पंजाब किंग्स में आईपीएल 2023 से पहले बदलावों का दौर जारी है. पहले पंजाब किंग्स ने नए कोच और कप्तान की नियुक्ति की थी. अब उसने टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को अपनी टीम बैटिंग कोच नियुक्त किया है. पंजाब किंग्स ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी शेयर की. वसीम जाफर पहले भी पंजाब किंग्स में यह जिम्मेदारी निभा चुके हैं,

पंजाब किंग्स ने ट्विटर पर लिखा, 'जिसका आप इंतजार कर रहे थे, पेश है हमारे बैटिंग कोच वसीम जाफर! किंग का स्वागत करने के लिए एक मीम के साथ उत्तर दें.'

Jiska tha besabri se intezaar, introducing our 🆕 Batting Coach, Wasim Jaffer! 🤩 #SherSquad , reply with a meme to welcome the King! 👇 #SaddaPunjab #PunjabKings #WasimJaffer #IPL pic.twitter.com/hpej5YO9c9

वसीम जाफर का बैटिंग कोच बनना शायद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को रास नहीं आया. वॉन ने जाफर का मजाक उड़ाते हए कहा कि उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि जो उनकी गेंदबाजी पर आउट हुआ वह अब बल्लेबाजी कोच है. वॉन ने ट्विटर पर लिखा, 'कोई जो मेरी बॉल पर आउट हुआ वह बल्लेबाजी कोच है.' देखा जाए तो वॉन और जाफर के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग चलती रहती है.

माइकल वॉन ने अपना पहला टेस्ट विकेट वसीम जाफर को आउट करके ही लिया था. साल 2002 के लॉर्ड्स टेस्ट मैच की चौथी पारी में वॉन ने जाफर को नासिर हुसैन के हाथों कैच आउट कराया था. वसीम जाफर ने उस इनिंग में 53 रन बनाए थे. हालांकि उनकी यह पारी बेकार गई थी और भारत को वह मैच 170 रनों से गंवाना पड़ा था. बाद में वॉन ने टेस्ट क्रिकेट में पांच और विकेट झटके.

Someone who got out to me is a batting coach !!!!!!!!!!!! https://t.co/Xnopz9341I