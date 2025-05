Kusal Mendis in MI vs GT Eliminator IPL 2025: मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार (30 मई) को गुजरात टाइटन्स को एल‍िमिनेटर मुकाबले में 20 रन से हराकर आईपीएल के क्वालिफायर-2 में जगह बना ली है. अब हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली मुंबई की टीम 1 जून को अहमदाबाद में पंजाब किंग्स से क्वालिफायर-2 खेलेगी.

मुंबई के लिए रोहित शर्मा ने 50 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेली, इसकी बदौलत पांच बार की आईपीएल चैम्प‍ियन टीम ने 228/5 का स्कोर खड़ा कर दिया. सूर्यकुमार यादव ने 33 और जॉनी बेयरस्टो ने 47 रनों की शानदार पारी खेली. गुजरात के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और आर साई किशोर ने दो-दो विकेट लिए. जवाब में गुजरात टाइटन्स ने भी अच्छा संघर्ष किया. साईं सुदर्शन ने 49 गेंदों में 80 रन (10 चौके, 1 छक्का) और वॉशिंगटन सुंदर ने 24 गेंदों में 48 रन बनाए.

