... तो MCG के मैदान में न्यूड दौड़ते मैथ्यू हेडन, जो रूट के एशेज शतक ने बचाया, इस IPL टीम ने तो मौज ले ली

Matthew Hayden Joe Root Nude bet: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मुकाबले का गुरुवार (4 द‍िसंबर) को मैच का पहला दिन रहा. यह मुकाबला डे-नाइट और पिंक बॉल टेस्ट है. ध्यान रहे ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में हुए टेस्ट मैच को दो दिनों में जीत लिया था.

और पढ़ें

इस मुकाबले का पहला दिन इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट के नाम रहा, ज‍िन्होंने 160वें टेस्ट मैच में अपना 40वां शतक जड़ा. यह उनका ऑस्ट्रेल‍िया की सरजमीं पर पहला शतक रहा.

🤳 (1) 𝗜𝗻𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲@HaydosTweets has something he'd like to say to Joe Root 😅 pic.twitter.com/0yPGk7JC5S — England Cricket (@englandcricket) December 4, 2025

रूट के इस शतक के बीच मैथ्यू हेडन एक बार फ‍िर चर्चा में आ गए. रूट के शतक पर हेडन का एक वीडियो भी क्रिकेट इंग्लैंड की ओर से शेयर किया, जिसमें हेडन उनको बधाई देते नजर आए और काफी खुश दिखे. हेडन ने कहा कि वह पर्सनली उनके इस शतक पर काफी खुश हैं.

अब सवाल यह बनता है कि हेडन आख‍िर रूट के इस शतक पर इतना खुश क्यों हैं? इसके पीछे छ‍िपा है उनका एक बयान. दरअसल, एशेज सीरीज 2025-26 के शुरू होने से पहले एक बयान दिया था. जहां हेडन ने कहा था कि अगर इंग्लैंड के जो रूट इस एशेज टेस्ट सीरीज में एक भी शतक नहीं बनाते, तो वह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में न्यूड दौड़ेंगे. पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में रूट के 0 और 8 रन पर आउट हो गए थे.

Advertisement

Is Matthew Hayden concerned he might have to run naked across the MCG if Joe Root gets a century?! 😅🏃 pic.twitter.com/xbnl7KALGV — Sky Sports Cricket (@SkyCricket) December 2, 2025

उसके बाद सोशल मीड‍िया पर यह कहा गया था कि यह देख हेडन नर्वस होंगे, क्योंक‍ि तब इंग्लैंड की टीम तो सिर्फ दो दिनों में ही ढह गई और मैच हार गई.

Let's cross LIVE to Matthew Hayden after Joe Root's century...



😂 #Ashes pic.twitter.com/4Wnnp5vsMN — 7Cricket (@7Cricket) December 4, 2025

लेकिन अब चूंकि जो रूट ने शतक जड़ दिया है तो हेडन जरूर राहत की सांस ले रहे होंगे. क्योंकि वो कम से कम बच तो गए ही हैं. रूट ने शतक जड़ा तो आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने भी एक पोस्ट शेयर किया और उनकी तारीफ की और हेडन पर तंज भी कसा. इस पोस्ट में राजस्थान रॉयल्स का कहना था कि हम तो खुश है लेकिन हमसे ज्यादा कोई और है. इस फोटो में जो रूट और हेडन दिख रहे हैं.

Congratulations 𝙹̶𝚘̶𝚎̶ ̶𝚁̶𝚘̶𝚘̶𝚝̶ Matthew Hayden 😂💗 pic.twitter.com/2PiYFwhpa3 — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) December 4, 2025

वहीं उनका एक और वीडियो वायरल है, जहां वह यस कहते हुए दिख रहे हैं और लग रहा है कि वो वाकई रूट के शतक से खुश हैं.

वैसे गाबा में दूसरे टेस्ट के पहले दिन पहले दिन स्टम्प तक इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 325 रन बनाए. जो रूट 132 और जोफ्रा आर्चर 32 रन बनाकर नाबाद हैं. इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए. उस्मान ख्वाजा और नाथन लायन इस मैच में नहीं उतरे. उनकी जगह क्रमश: जोश इंगलिस और माइकल नेसर को मौका मिला. दूसरी ओर इंग्लिश टीम ने मार्क वुड के स्थान पर विल जैक्स को उतारा.

Advertisement

गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI: ट्रेविस हेड, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), कैमरन ग्रीन, जोश इंगलिस, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और ब्रेंडन डॉगेट.

गाबा टेस्ट में इंग्लैंड की प्लेइंग XI: बेन डकेट, जैक क्राउली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स और जोफ्रा आर्च

एशेज सीरीज का शेड्यूल (2025–26)

पहला टेस्ट: 21–25 नवंबर, पर्थ (ऑस्ट्रेल‍िया ने 8 विकेट से जीता)

दूसरा टेस्ट: 4-8 दिसंबर, गाबा, ब्रिस्बेन (D/N), 9.30 बजे

तीसरा टेस्ट: 17-21 दिसंबर, एडिलेड ओवल, सुबह 5 बजे

चौथा टेस्ट: 26-30 दिसंबर, मेलबर्न, सुबह 5 बजे

पांचवां: 4-8 जनवरी, सिडनी, सुबह 5 बजे

(मुकाबले की टाइमिंग भारतीय समयानुसार)

---- समाप्त ----