Mankading In Cricket: क्रिकेट का सबसे विवादित नियम, जिसे बाद में रन आउट में बदल दिया गया, जानें इसकी पूरी ABCD

क्रिकेट के खेल में कुछ ऐसे नियम रहे हैं, जिसे लेकर समय-समय पर विवाद होता रहा है. 'मांकड़िंग' भी ऐसा ही एक नियम था, जिसे लेकर खिलाड़ियों, फैन्स और क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच लंबे समय तक बहस चली. बाद में इस नियम को बदलकर ‘रन आउट’ में शामिल कर लिया गया.

जब बल्लेबाज गेंद फेंकने से पहले ही क्रीज से बाहर निकल जाता था और गेंदबाज स्टम्प पर थ्रो करके उसे आउट करता था, तो उसे 'मांकड़िंग' कहा जाता था. पहले इस तरह से बल्लेबाज को आउट करना रनआउट की कैटेगरी में शामिल नहीं था और इसे लेकर बहस छिड़ जाती थी. कई दिग्गज इसे खेल भावना के खिलाफ मानते थे, जबकि कुछ का कहना था कि यह नियम पूरी तरह से वैध है.

मार्च 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इसे रन आउट की श्रेणी में ला दिया. अब अगर गेंदबाज बॉल फेंकने से पहले नॉन-स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज को क्रीज के बाहर पाता है, तो वह बिना किसी झिझक के रन आउट कर सकता है. इस नियम को 41 (अनफेयर प्ले) से 38 (रन आउट) में शिफ्ट कर दिया गया. इस तरह के रन आउट में अगर फील्डिंग टीम की ओर से अपील नहीं की जाती है, तो मैदानी अंपायर इसे डेडबॉल करार दे सकते हैं और वो गेंद काउंट नहीं की जाएगी.

नियम में बदलाव के बाद इस तरह के रन आउट को खेल भावना के खिलाफ नहीं माना जाता है, बल्कि एक सामान्य और सही तरीके से आउट के तौर पर देखा जाता है. क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ( MCC) का मानना था कि बदलाव के चलते नियम और भी स्पष्ट हो गए हैं और अनावश्यक विवाद खत्म हुए. वैसे नियम में बदलाव के बावजूद भी कई पूर्व क्रिकेटर अब भी इस तरह के रन आउट को खेल भावना के खिलाफ मानते हैं.

'मांकड़िंग' (रन आउट) से जुड़े बड़े विवाद

वीनू मांकड़ vs बिल ब्राउन: भारतीय क्रिकेटर वीनू मांकड़ ने साल 1947 में सिडनी टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बिल ब्राउन को गेंद डालने से पहले रन आउट किया था. हालांकि ब्राउन को आउट करने से पहले भारतीय गेंदबाज ने उन्हें वॉर्निंग भी दी थी. फिर भी वीनू का नाम विवादों में घसीटा गया और यहीं से इस तरह के रन आउट का नाम 'मांकड़िंग' पड़ा.

सचित्र सेनानायके vs जोस बटलर: जून 2014 में एजबेस्टन में खेले गए ओडीआई मुकाबले में श्रीलंकाई गेंदबाज सचित्र सेनानायके ने इंग्लैंड के जोस बटलर को 'मांकड़िग' (रन आउट) कर दिया था, इसके चलते इंग्लिश खिलाड़ी नाराज हो गए थे.

रविचंद्रन अश्विन vs जोस बटलर: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2019 के दौरान रविचंद्रन अश्विन ने जोस बटलर को नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रन आउट किया था. पहली बार आईपीएल में इस तरह से कोई खिलाड़ी आउट हुआ था, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हुआ. तब अश्विन पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान थे, जबकि जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स (RR) का पार्ट थे.

जोस बटलर और रविचंद्रन अश्विन, फोटो: BCCI

दीप्ति शर्मा vs चार्ली डीन: सितंबर 2022 में एक वूमेन्स वनडे मुकाबले के दौरान भारत की गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने इंग्लिश बल्लेबाज चार्ली डीन को 'मांकड़िंग' (रन आउट) किया था. यह घटना ठीक उसी साल हुई, जिस साल आईसीसी ने इसे लेकर नियम बदला था. दीप्ति का ऐसा करना नियमानुसार सही था, फिर भी क्रिकेट जगत में इसे लेकर बहस छिड़ गई थी.

