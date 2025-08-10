Cicket lbw rule explained: कोई बैटर जानबूझकर गेंद को पैड से खेलने की कोश‍िश करे और गेंद स्टम्प को हिट ना करें तो क्या बल्लेबाज LBW आउट होगा? क्रिकेट के LBW (लेग बिफोर विकेट) न‍ियम की तमाम पेचीदगी समझने के ल‍िए हमने अंपायर प्रदीप रावल से बात की. वहीं LBW के न‍ियम को लेकर पूर्व अंपायर अन‍िल चौधरी भी एक वीडियो में बता चुके हैं.

आइए इसे समझने की कोश‍िश करते हैं. सबसे पहले तो इस न‍ियम की वो उलझन जो अक्सर फैन्स को समझ नहीं आती होगी. जैसे: दाएं हाथ के बल्लेबाज के पैड पर गेंद टकराती है, लेकिन बल्लेबाज कोई शॉट नहीं खेल रहा है, और जानबूझकर पैड ऑफ स्टम्प के मार्क से बाहर ले जाकर गेंद को गिरा दे रहा है तो क्या होगा? यानी वो शॉट अटैम्प्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा...

इस बारे में प्रदीप रावल ने बताया- गेंद कहां पिच हुई है, क्या वह जानबूझकर शॉट नहीं खेल रहा है और गेंद विकेटों की लाइन में या व‍िकेट की लाइन में पिच हुई है, तो वह एलबीडब्ल्यू का दावेदार है, ऊंचाई भी मायने रखती है. प्रदीप रावल ने यह भी बताया कि गेंद का इम्पैक्ट क्या है? यह भी बेहद जरूरी है. प्रदीप रावल दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के BCCI-प्रमाणित लेवल-II अंपायर हैं.



LBW कब आउट नहीं हो सकता है?

1: अगर गेंदबाज ने नो बॉल कर दी तो बल्लेबाज LBW आउट नहीं होगा.

2: अगर दाएं हाथ का बल्लेबाज खेल रहा है और गेंद लेग स्टम्प के बाहर पिच हुई तो LBW बिल्कुल नहीं होगा.

3: अगर गेंद पैड पर लगने से पहले आपके बैट पर लग जाए और बैट पर लगने के बाद पैड पर लगे तो भी LBW आउट नहीं होगा.

4: गेंद अगर विकेट पर नहीं लग रही है, कहीं भी प‍िच हो, नो बॉल है या नहीं ... तो वो भी LBW नहीं होता है.

LBW कोई बल्लेबाज कब-कब होगा?

-सबसे पहली बात तो फेयर ड‍िलीवरी होनी चाहिए, विकेट की लाइन में पिच होनी चाहिए. और गेंद पैड के ऐसे हिस्से पर लगे कि अंपायर को ऐसा लगना चाहिए कि इसकी (गेंद की) हाइट भी ठीक है. इसकी लाइन भी ठीक है, और गेंद स्टम्प पर लगेगी. तो अंपायर LBW दे सकता है.

- अगर दाएं हाथ का बल्लेबाज खेल रहा है और गेंद ऑफ स्टम्प के बाहर पिच होती है... तब गेंद की प‍िच‍िंग का LBW आउट या नॉट आउट से कोई संबंध नहीं होता है. बल्क‍ि न‍िर्भर यह करता है कि गेंद का इम्पैक्ट कहां हैं? अगर बल्लेबाज गेंद को खेलने की कोश‍िश कर रहा है, तो यह नॉट आउट होगा.

- लेकिन ऊपर वाली ही कंडीशन में गेंद ऑफ स्टम्प के बाहर पिच करती है और बल्लेबाज ने गेंद छोड़ दी... लेकिन अंपायर के ह‍िसाब से यह गेंद अंदर जा रही थी और स्टम्प पर हिट कर रही थी तो ऐसी पर‍िस्थ‍ित‍ि में बल्लेबाज आउट होगा.

- LBW दिए जाने को लेकर एक और चीज पर काफी बहस होती है. बॉल विकेट पर पिच होती है, और बॉल विकेट पर जा रही है, यानी की लग रही है, ऐसा आभास हो. पर एक ऐसी स्टेज है, जहां बैट और पैड में गैप बहुत कम है, और जब बॉल लगती है तो यह बताना मुश्क‍िल होता है कि पैड पहले लगा या बैट पहले लगा है. ऐसे LBW के सारे केसेस में लगभग दोनों चीजें साथ-साथ ही होती हैं, तो टीवी अंपायर भी मैदानी अंपायर के साथ जाएगा. ऐसे में अगर आउट दिया गया है तो वो आउट होगा और नॉट आउट दिया गया है तो वो नॉट आउट होगा.

---- समाप्त ----