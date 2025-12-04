scorecardresearch
 
'खुद को कोस रहा हूं...', कप्तान केएल राहुल का छलका दर्द, रायपुर वनडे में हार के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार?

भारतीय टीम रायुपर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 359 रनों का टारगेट भी डिफेंड नहीं कर पाई. ओस, खराब फील्डिंग और औसत गेंदबाजी ने भारतीय टीम का काम मुश्किल कर दिया.

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे रायपुर में खेला गया. (Photo: Getty Images)
भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर वनडे मैच में 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी. 3 दिसंबर (बुधवार) को हुए इस मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 359 रनों का बड़ा टारगेट दिया था, जिसे उसने चार गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. भारतीय टीम के लिए विराट कोहली (105) और ऋतुराज गायकवाड़ (105 रन) ने शतकीय पारियां खेलीं, लेकिन वो बेकार चली गईं. इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली. सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाना है.

रायपुर वनडे में हार के बाद भारतीय कप्तान केएल राहुल काफी निराश दिखे. राहुल ने हार की वजहें गिनाईं. राहुल का मानना है कि टॉस जीतना यहां जरूरी था, जो वो कर नहीं सके क्योंकि ओस की वजह से मैच की दूसरी पारी में गेंदबाजी करना मुश्किल था. राहुल का ये भी मानना था कि लोअर मिडिल ऑर्डर ने यदि कुछ और योगदान दिया होता, स्कोरबोर्ड पर 20-25 रन ज्यादा होते.

केएल राहुल ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, 'दूसरी पारी में गेंदबाजी करना ओस की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है. अंपायर्स ने गेंद कई बार बदली, लेकिन टॉस की अहम भूमिका होती है. लगातार दो टॉस हारने का मुझे अफसोस है. मैं लगातार दो टॉस हारने पर खुद को कोस रहा हूं.'

हम और बेहतर कर सकते थे: राहुल
केएल राहुल कहते हैं, 'हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो हम बेहतर कर सकते थे. 350 अच्छा स्कोर लगता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में हमारी चर्चा यही रहती है कि 20-25 रन और कैसे जोड़ें, ताकि गेंदबाजों को गीली गेंद से गेंदबाजी करते समय मदद मिले. गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है.'

केएल राहुल ने आगे कहा, 'हमने फील्डिंग में भी कुछ आसान रन दे दिए, जिन्हें सुधारने की जरूरत है. अगर तीनों डिपार्टमेंट में थोड़ा और शार्प हो जाएं, तो शायद वही 20-25 रन हमारे पक्ष में चले जाएं. ऋतुराज की बल्लेबाजी शानदार रही. विराट तो यह 53 बार कर चुके हैं, उनका काम हम जानते हैं. ऋतुराज ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वह देखने लायक था. ऋतुराज ने स्पिनर्स को शानदार तरीके से खेला, गैप निकाले और पचास के बाद जिस तेजी से रन बनाए, वही हमें 20 अतिरिक्त रन दिला गया.'

केएल राहुल ने बताया, 'अगर निचला क्रम थोड़ा और योगदान दे पता, कुछ बाउंड्री और मार पाता, तो शायद ये 20 रन और होते जिनसे हमें खुशी होती. मैं नंबर 6 पर स्लॉट किया गया था, लेकिन 5 पर बल्लेबाजी करने आया. ऋतुराज और विराट ने जो शुरुआत दी थी, उसे आगे लेकर जाना था. मैंने पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, इसलिए पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरना बेहतर था.'

---- समाप्त ----
