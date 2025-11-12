scorecardresearch
 

Feedback

'हम भारत को हराने के लिए भूखे...', ईडन गार्डन्स टेस्ट से पहले केशव महाराज ने टीम इंडिया को दिया अल्टीमेटम

दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने कहा कि उनकी टीम भारत में 15 साल से जारी टेस्ट जीत के सूखे को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है. 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ से पहले उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में भारत को हराने की “भूख और जुनून” है.

Advertisement
X
साउथ अफ्रीका के स्पिनर गेंदबाज केशव महाराज. (Photo: Getty Images)
साउथ अफ्रीका के स्पिनर गेंदबाज केशव महाराज. (Photo: Getty Images)

भारत में टेस्ट मैच जीते हुए दक्षिण अफ्रीका को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन स्पिनर केशव महाराज का कहना है कि उनकी टीम इस बार इतिहास बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होगी, जबकि दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला जाएगा.

सीरीज से पहले क्या बोले केशव महाराज

सीरीज से पहले बात करते हुए महाराज ने कहा कि टीम का पूरा ध्यान भारत में जीत की कमी को खत्म करने पर है. उन्होंने कहा, 'टीम में भारत को भारत में हराने की जबरदस्त भूख और चाहत है. यह शायद हमारी टीम के लिए सबसे कठिन टूर में से एक है. हर पीढ़ी के लिए यह हमेशा एक बड़ी परीक्षा रही है, और हम इसे अपनी प्रगति को परखने के अवसर के रूप में देखते हैं.'

सम्बंधित ख़बरें

IND vs SA मैच से पहले जानें Eden Gardens का Test Record 
EDEN GARDENS
ईडन में कैसा है भारत का टेस्ट रिकॉर्ड? IND vs SA मैच से पहले जानें हर जरूरी आंकड़ा 
India's ace pacer Mohammed Siraj in this frame
'WTC के लिहाज से अहम है भारत-अफ्रीका टेस्ट सीरीज', सिराज ने बताई टीम की प्लानिंग 
IND VS SA
IND vs SA: एक तरफ गांधी तो दूसरी ओर मंडेला... खास सिक्के से होगा पहले टेस्ट में टॉस 
South Africa vs India cover image.
भारत की मिट्टी, स्पिन की चुनौती... 8 नए चेहरों के साथ साउथ अफ्रीका की 'अग्निपरीक्षा' 

यह भी पढ़ें: ईडन बनेगा रणभूमि... भारत-साउथ अफ्रीका आमने-सामने, WTC की रेस में कौन लेगा बढ़त?

बाएं हाथ के स्पिनर ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में सफलता हासिल करने लगा है और अब भारत का दौरा टीम के विकास का अगला कदम है. उन्होंने कहा, 'हमने उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में जीत हासिल करना शुरू कर दिया है. अब यह दौरा हमारे लिए अगली बड़ी चुनौती है.'

Advertisement

हाल के वर्षों में दक्षिण अफ्रीका भारत में संघर्ष करता रहा है. 2015 और 2019 दोनों टेस्ट सीरीज वह हार गया था. हालांकि, महाराज को उम्मीद है कि इस बार हालात कुछ संतुलित रहेंगे. उन्होंने कहा कि पिछली बार जैसी टर्निंग पिचें नहीं होंगी और अच्छी पारंपरिक टेस्ट विकेट की उम्मीद है जो बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों दोनों को मदद करेंगी.

यह भी पढ़ें: ईडन गार्डन्स में कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड? IND vs SA मैच से पहले जानें हर जरूरी आंकड़ा

पिच पर क्या बोले महाराज

महाराज ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि विकेट उतनी स्पिन-फ्रेंडली होंगी जैसी हमें पाकिस्तान में मिली थीं. अब भारत में पिचें धीरे-धीरे टूटती हैं, जैसा हमने वेस्टइंडीज सीरीज़ में देखा. मुझे लगता है अब सोच बदल रही है. टीमें चार से पांच दिन तक टिकने वाली प्रतिस्पर्धी पिचें चाहती हैं.'

भारत की घरेलू वर्चस्व के बावजूद महाराज आशावादी हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दौरे पर टीम ने आत्मविश्वास हासिल किया है, जहां स्पिनरों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआती हार के बाद सीरीज़ बराबर की थी.

उन्होंने कहा, 'हम उस सीरीज़ से अच्छा मोमेंटम लेकर आ रहे हैं. हालात या टॉस चाहे जो भी हो, हमने दिखाया है कि हम लड़ सकते हैं. हमारी तैयारी सटीक और उद्देश्यपूर्ण है. हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ खुद को परखने के लिए तैयार हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement