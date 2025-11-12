'हम भारत को हराने के लिए भूखे...', ईडन गार्डन्स टेस्ट से पहले केशव महाराज ने टीम इंडिया को दिया अल्टीमेटम

भारत में टेस्ट मैच जीते हुए दक्षिण अफ्रीका को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन स्पिनर केशव महाराज का कहना है कि उनकी टीम इस बार इतिहास बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होगी, जबकि दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला जाएगा.
सीरीज से पहले क्या बोले केशव महाराज
सीरीज से पहले बात करते हुए महाराज ने कहा कि टीम का पूरा ध्यान भारत में जीत की कमी को खत्म करने पर है. उन्होंने कहा, 'टीम में भारत को भारत में हराने की जबरदस्त भूख और चाहत है. यह शायद हमारी टीम के लिए सबसे कठिन टूर में से एक है. हर पीढ़ी के लिए यह हमेशा एक बड़ी परीक्षा रही है, और हम इसे अपनी प्रगति को परखने के अवसर के रूप में देखते हैं.'
बाएं हाथ के स्पिनर ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में सफलता हासिल करने लगा है और अब भारत का दौरा टीम के विकास का अगला कदम है. उन्होंने कहा, 'हमने उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में जीत हासिल करना शुरू कर दिया है. अब यह दौरा हमारे लिए अगली बड़ी चुनौती है.'
हाल के वर्षों में दक्षिण अफ्रीका भारत में संघर्ष करता रहा है. 2015 और 2019 दोनों टेस्ट सीरीज वह हार गया था. हालांकि, महाराज को उम्मीद है कि इस बार हालात कुछ संतुलित रहेंगे. उन्होंने कहा कि पिछली बार जैसी टर्निंग पिचें नहीं होंगी और अच्छी पारंपरिक टेस्ट विकेट की उम्मीद है जो बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों दोनों को मदद करेंगी.
पिच पर क्या बोले महाराज
महाराज ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि विकेट उतनी स्पिन-फ्रेंडली होंगी जैसी हमें पाकिस्तान में मिली थीं. अब भारत में पिचें धीरे-धीरे टूटती हैं, जैसा हमने वेस्टइंडीज सीरीज़ में देखा. मुझे लगता है अब सोच बदल रही है. टीमें चार से पांच दिन तक टिकने वाली प्रतिस्पर्धी पिचें चाहती हैं.'
भारत की घरेलू वर्चस्व के बावजूद महाराज आशावादी हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दौरे पर टीम ने आत्मविश्वास हासिल किया है, जहां स्पिनरों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआती हार के बाद सीरीज़ बराबर की थी.
उन्होंने कहा, 'हम उस सीरीज़ से अच्छा मोमेंटम लेकर आ रहे हैं. हालात या टॉस चाहे जो भी हो, हमने दिखाया है कि हम लड़ सकते हैं. हमारी तैयारी सटीक और उद्देश्यपूर्ण है. हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ खुद को परखने के लिए तैयार हैं.'