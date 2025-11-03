'न कोई ले पंगा...', जेमिमा ने खिताब जीतने के बाद गाया टीम सॉन्ग, BCCI ने शेयर किया VIDEO

साउथ अफ्रीका को आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हराने के बाद भारतीय महिला क्रिकेटर्स ने रविवार को जमकर जश्न मनाया. डीवाई पाटिल स्टेडियम में रात भर चले इस जश्न के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. लेकिन एक वीडियो खूब चर्चा में है जिसमें मैदान के बीचोंबीच सभी भारतीय खिलाड़ी एकत्र हुए और पहली बार अपना टीम सॉन्ग (Team Song) गाया.

यह पल बेहद खास था. क्योंकि सालों पहले जेमिमा रॉड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) ने वादा किया था कि भारत अपनी टीम एंथम तभी जारी करेगा जब वे कोई विश्व खिताब जीतेंगे. रविवार रात, वह वादा आखिरकार पूरा हुआ.

क्या बोलीं जेमिमा

खिताब जीतने के बाद जेमिमा ने कहा, 'हमने लगभग चार साल पहले तय किया था कि हम अपना टीम सॉन्ग तभी गाएंगे जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे. और आज वह रात है.' यह वीडियो बीसीसीआई ने जारी किया है. इस गीत के बोल हैं...

'टीम इंडिया, टीम इंडिया,

कर दे सबकी हवा टाइट,

टीम इंडिया इज़ हियर टू फाइट.

कोई न लेता हमको लाइट,

आवर फ्यूचर इज़ ब्राइट.

चांद पे चलेंगे, साथ में उठेंगे,

हम हैं टीम इंडिया, हम साथ में जीतेंगे.

ना लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा.

Advertisement

रहेगा सबसे ऊपर, हमारा तिरंगा.

हम हैं टीम इंडिया, हम हैं टीम इंडिया, हम हैं टीम इंडिया.'

यह टीम सॉन्ग खूब वायरल हो रहा है.इसे BCCI Women ने साझा किया है, जिसमें सभी महिला क्रिकेटर्स झूमती दिख रही हैं.

बता दें कि बारिश से प्रभावित इस फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब जीता. इस मैच में शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने दशकों के इंतजार को खत्म करते हुए भारतीय महिला क्रिकेट का नया अध्याय शुरू किया.

---- समाप्त ----