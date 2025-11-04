scorecardresearch
 

जेमिमा के साथ गाना गाएंगे सुनील गावस्कर? WC फाइनल से पहले किया था वादा, देखें VIDEO

वर्ल्ड कप चैम्पियन जेमिमा रोड्रिग्स ने सुनील गावस्कर को उनके वादे की याद दिलाई है कि अगर भारत महिला वर्ल्ड कप जीतता है, तो दोनों एक साथ गाना गाएंगे. अब जेमिमा गिटार लेकर तैयार हैं और फैंस इंतज़ार कर रहे हैं गावस्कर के माइक उठाने का.

पिछले साल जेमिमा के साथ सुनील गावस्कर ने गाया था गाना (Photo: BCCI SS)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स ने क्रिकेट लीजेंड सुनील गावस्कर को उनके पुराने वादे की याद दिलाई है. भारत के ऐतिहासिक महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद जेमिमा ने इंस्टाग्राम पर एक मज़ेदार वीडियो पोस्ट कर इसका जिक्र किया है. 

क्या बोलीं जेमिमा 

जेमिमा ने एक वीडियो पोस्ट में कहा, 'नमस्ते सुनील गावस्कर सर, मैंने आपका संदेश देखा. आपने कहा था कि अगर भारत विश्व कप जीतता है, तो हम दोनों साथ मिलकर एक गाना गाएंगे. इसलिए मैं गिटार लेकर तैयार हूं और उम्मीद है आप भी अपना माइक लेकर तैयार होंगे. ढेर सारा प्यार.'

अब जानें क्या था सुनील गावस्कर का वादा

दरअसल, वर्ल्ड कप फाइनल से पहले आजतक से बातचीत के दौरान सुनील गावस्कर ने कहा था, 'अगर भारत वर्ल्ड कप जीतता है, तो मैं और जेमिमा एक साथ गाना गाएंगे. वो गिटार बजाएंगी और मैं साथ में गाऊंगा.' अब जब भारत ने खिताब जीत लिया है, तो जेमिमा ने मजाकिया अंदाज़ में गावस्कर को याद दिलाया.

सेमीफाइनल में जेमिमा ने खेली यादगार पारी

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जेमिमा ने यादगार ऐतिहासिक पारी खेली थी. जेमिमा ने नाबाद 127 रन बनाए थे, जिसके दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 339 रनों के बड़े स्कोर को 49वें ओवर में ही चेज कर लिया था. इस जीत के बाद भारत फाइनल में पहुंच गया था. यह वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा चेज था.

इसके बाद फाइनल में भी जेमिमा ने 24 रन बनाए थे. भारत ने इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर विश्वकप जीता था. पहली बार भारत वर्ल्ड कप विनर बना था.

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब जेमिमा और गावस्कर संगीत में साथ दिखे हों. बीसीसीआई  के एक अवॉर्ड्स समारोह में साल 2024 में दोनों ने मंच साझा किया था. जहां जेमिमा ने गिटार बजाया और गावस्कर ने मशहूर गाना 'क्या हुआ तेरा वादा' गाया था. अब प्रशंसक बेसब्री से उनके 'वर्ल्ड कप डुएट' का इंतज़ार कर रहे हैं.

