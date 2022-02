Ishan Kishan, Ind Vs Wi 2nd T20: ईशान पर भारी IPL के 15 करोड़ का प्रेशर? सोशल मीडिया पर निकला फैन्स का गुस्सा

Ishan Kishan, Ind Vs Wi 2nd T20: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले जा रहे दूसरे टी-20 मैच में भी ओपनर ईशान किशन फिर फेल साबित हुए हैं. पहले मैच में संघर्षपूर्ण पारी के बाद ईशान किशन (Ishan Kishan) दूसरे मैच में भी की कमाल नहीं कर पाए.

ऐसे में अब सोशल मीडिया पर ईशान किशन की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े होने लगे, वो भी तब जब सीरीज़ शुरू होने से ठीक पहले उनपर IPL ऑक्शन में पैसों की बरसात हुई थी.

ईशान किशन दूसरे टी-20 मैच में भी 10 बॉल में सिर्फ 2 रन ही बना पाए. ईशान किशन को कॉटरेल ने अपनी बॉल पर आउट किया और उनका कैच मेयर्स ने लिया. ईशान किशन का विकेट तब गिरा, जब एक बॉल पहले ही उन्हें डीआरएस में जीवनदान मिला था.

Ishan Kishan ko to ek bhi ball nahi dikhi iski — ,,, (@prashant7692) February 18, 2022

Clearly visible Ishan doesn't want to try hard and get injured before IPL But he must not forget that No money can buy the pride of wearing national colours and representing India. #ishankishan #IndvsWI February 18, 2022

ईशान किशन पहले मैच में भी काफी संघर्ष करते हुए नज़र आए थे और उनके बल्ले पर ढंग से बॉल नहीं आ रही थी. पहले टी-20 मैच में भी ईशान किशन 42 बॉल में सिर्फ 35 रन बना पाए थे और पूरी तरह से आउट ऑफ टच लग रहे थे.



What has #MumbaiIndians seen in #ishankishan? He looked all at sea against a NL ordinary West Indies attack. — Thomson Dcruz (@DcruzThomson) February 18, 2022

Mumbai Indians watching Ishan Kishan .

. pic.twitter.com/SnuURyJIIw — •• ♛ Bʟᴜɴᴛ Jᴀᴀᴛ ♛ •• (@rhtsuhag) February 18, 2022

लगातार दूसरे मैच में ऐसा होने पर फैन्स ईशान किशन पर भड़क गए हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स द्वारा कहा जा रहा है कि आईपीएल ऑक्शन में इतनी बड़ी रकम मिलने के तुरंत बाद ईशान किशन प्रेशर में आ गए हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है.

Popular opinion: Ishan kishan is very highly overrated.

Ek chance ruturaj ko bhi do sir.🤌🏻#INDvsWI #RuturajGaikwad #ishankishan — Aditya Chobe (@AdityaMusing) February 18, 2022

A reminder that Ishan Kishan is just 23.



Take it easy with the criticism 😅#INDvWI — Rupin Kale (@Vegansportlover) February 18, 2022

वहीं, कुछ फैन्स ने ऋतुराज गायकवाड़ की जगह ईशान किशन को बार-बार तवज्जो दिए जाने पर आपत्ति जताई है. इसके अलावा मुंबई इंडियंस को लेकर मीम्स बन रहे हैं, जहां वह 15.25 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद ईशान किशन के इस तरह के परफॉर्मेंस को देख रही है.

Ambani's & Mumbai Indians fans after seeing ishan kishan recent performance pic.twitter.com/8lET6F1ja0 — Ali Asgar🇮🇳 (@im_ali53) February 18, 2022

गौरतलब है कि ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपये में इस मेगा ऑक्शन में खरीदा है. ईशान किशन इंडियन प्रीमियर लीग के इस ऑक्शन में बिकने वाले सबसे महंगे प्लेयर हैं. साथ ही 23 साल के ईशान किशन मुंबई इंडियंस में कप्तान रोहित शर्मा के बाद सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.