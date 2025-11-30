scorecardresearch
 
3 स्पिनर, 3 पेसर... यशस्वी- ऋतुराज का प्लेइंग 11 में कमबैक, पंत बाहर, कप्तान राहुल ने चौंकाया

रांची के मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले की कमान केएल राहुल के हाथों में है. जिन्हें गिल की इंजरी के चलते कप्तानी मिली है.

रांची वनडे की प्लेइंग इलेवन से बाहर हुए ऋषभ पंत (Photo: ITG)
रांची के मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले की कमान केएल राहुल के हाथों में है. जिन्हें गिल की इंजरी के चलते कप्तानी मिली है. इस मुकाबले के लिए हुए टॉस के दौरान भले ही सिक्के ने केएल राहुल का साथ न दिया हो और एक बार फिर भारत टॉस हार गया हो. लेकिन प्लेइंग इलेवन का ऐलान करते हुए कप्तान केएल राहुल ने सभी को चौंका दिया.

पंत प्लेइंग इलेवन से बाहर

केएल राहुल का सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला ऋषभ पंत को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने का रहा. माना जा रहा था कि पंत जरूर प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे. लेकिन पंत बाहर हैं. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला है. गायकवाड़ ने हाल ही में घरेलू मैदान पर शानदार बल्लेबाजी की है.

यशस्वी करेंगे ओपनिंग

मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा ओपनिंग पेयर को लेकर थी. रोहित के साथ कौन बतौर सलामी बल्लेबाज उतरेगा. इसको लेकर माथापच्ची जारी थी. लेकिन टॉस  के दौरान केएल राहुल ने साफ कर दिया कि रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल ही बतौर सलामी बल्लेबाज उतरेंगे.

जानें प्लेइंग 11 की खासियत

भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 3 स्पिनर्स और 3 तेज गेंदबाजों को शामिल किया है. स्पिनर्स में कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा की तिकड़ी रहेगी. वहीं, अर्शदीप, हर्षित और प्रसिद्ध तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे.

रांची वनडे में भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जड़ेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

दक्षिण अफ्रीका (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन. 

---- समाप्त ----
