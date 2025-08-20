टीम इंड‍िया जब जीतती है तो क्रिकेटर्स को भगवान की तरह मान लिया जाता है, टीम इंड‍िया की जीत किसी त्योहार से कम नहीं होती, लेकिन हारते ही क्रिकेटर्स को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ती है.

कई बार सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, उनके परिवार भी निशाने पर आ जाते हैं. 'स्व‍िंग के सरताज' इरफान पठान भी इसका सामना कर चुके हैं. उनकी पत्नी सफा बेग को अक्सर ट्रोल किया गया है. कभी नेल पॉलिश लगाने पर तो कभी ब्लर फोटो पोस्ट करने पर...



टीम इंड‍िया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान की सफा बेग से 2016 में शादी हुई थी. इरफान आमतौर पर विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन वह मानते हैं कि अपनी पत्नी को निशाना बनते देखना उनके लिए बहुत मुश्किल था. लल्लनटॉप से बात करते हुए उन्हांने कहा- शुरू में बुरा लगता था, पर ये जरूरी नहीं है.

पठान ने अपनी पत्नी सफा को घर की "लीडर" बताया और कहा- अगर कोई मेरे लीडर के बारे में कुछ कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा. सफा की ट्रोलिंग बिल्कुल हुई है और बहुत गलत तरीके से हुई और जो सही नहीं है, शुरुआत में जब हुआ था जो हमारी मोहतरमा को बुरा लगा था और मेरा यही कहना है कि कमेंट मत पढ़ो.



इतनी निगेट‍िविटी के बावजूद, इरफान ने स्वीकार किया कि उन्हें अक्सर पारिवारिक पलों को खुलकर साझा करने का मन करता है. इरफान ने इंटरव्यू में कहा- अगर मेरा बस चले तो मैं रोज फैमिली फोटो पोस्ट करूं लेकिन मेन पब्लिक फिगर होने के बावजूद भी बहुत प्राइवेट आदमी हूं.

धोनी को लेकर भी बोले इरफान पठान

बातचीत के दौरान इरफान ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान आईं चुनौतियों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि एमएस धोनी की कप्तानी में उन्हें अच्छे प्रदर्शन के बावजूद मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

2009 में न्यूजीलैंड दौरे का जिक्र करते हुए इरफान ने कहा कि पूरे वनडे सीरीज में उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा और सिर्फ दो टी20 मैच खेलने का मौका मिला. इस पर इरफान ने उस समय के हेड कोच गैरी कर्स्टन से जवाब भी मांगा था.

