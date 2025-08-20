scorecardresearch
 

Feedback

'बुरा लगता था, मेरा बस चले तो...', ह‍िजाब पहनने पर पर पत्नी सफा बेग हुईं थीं ट्रोल, पत‍ि इरफान पठान हुए भावुक, VIDEO

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान अपनी पत्नी सफा बेग को हिजाब पहनने पर ट्रोल किए जाने से भावुक हो गए. इरफान ने कहा कि उन्हें यह सब बुरा लगता था और इसी वजह से उन्होंने परिवार की फोटोज शेयर करना बंद कर दिया. जानें इरफान का इमोशनल रिएक्शन और सफा बेग पर हुए ट्रोलिंग विवाद की पूरी कहानी...

Advertisement
X
वाइफ सफा बेग को ट्रोल करने वालों पर इरफान पठान ने खुलकर बात की. (Photo: ITG)
वाइफ सफा बेग को ट्रोल करने वालों पर इरफान पठान ने खुलकर बात की. (Photo: ITG)

टीम इंड‍िया जब जीतती है तो क्रिकेटर्स को भगवान की तरह मान लिया जाता है, टीम इंड‍िया की जीत किसी त्योहार से कम नहीं होती, लेकिन हारते ही क्रिकेटर्स को कड़ी आलोचना झेलनी पड़ती है.

कई बार सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, उनके परिवार भी निशाने पर आ जाते हैं. 'स्व‍िंग के सरताज' इरफान पठान भी इसका सामना कर चुके हैं. उनकी पत्नी सफा बेग को अक्सर ट्रोल किया गया है. कभी नेल पॉलिश लगाने पर तो कभी ब्लर फोटो पोस्ट करने पर...

यह भी पढ़ें: 'धोनी की वजह से हुआ था बाहर...', इरफान पठान का छलका दर्द, सुनाई 2009 के न्यूजीलैंड दौरे की कहानी

irfan

टीम इंड‍िया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान की सफा बेग से 2016 में शादी हुई थी. इरफान आमतौर पर विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन वह मानते हैं कि अपनी पत्नी को निशाना बनते देखना उनके लिए बहुत मुश्किल था. लल्लनटॉप से बात करते हुए उन्हांने कहा- शुरू में बुरा लगता था, पर ये जरूरी नहीं है. 

सम्बंधित ख़बरें

Irfan Pathan and MS Dhoni
'धोनी की वजह से हुआ बाहर...', इरफान पठान का छलका दर्द, सुनाई न्यूजीलैंड दौरे की कहानी 
Irfan On Rekha
Rohit Sharma को लेकर Irfan ने किया बड़ा खुलासा! 
Irfan Pathan and Rohit Sharma
'वो कप्तान नहीं होते तो...', पठान ने रोहित का क्यों लिया था इंटरव्यू? बताई पूरी कहानी 
Team India Victory
Gill की सेना को India के दिग्गजों ने दी बधाई! 
Irfan On Bumrah
Irfan Pathan ने Bumrah को दिया सीधा संदेश! 

पठान ने अपनी पत्नी सफा को घर की "लीडर" बताया और कहा- अगर कोई मेरे लीडर के बारे में कुछ कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा. सफा की ट्रोलिंग बिल्कुल हुई है और बहुत गलत तरीके से हुई और जो सही नहीं है, शुरुआत में जब हुआ था जो हमारी मोहतरमा को बुरा लगा था और मेरा यही कहना है कि कमेंट मत पढ़ो. 

देखें वीडियो: 

Advertisement

इतनी निगेट‍िविटी के बावजूद, इरफान ने स्वीकार किया कि उन्हें अक्सर पारिवारिक पलों को खुलकर साझा करने का मन करता है. इरफान ने इंटरव्यू में कहा- अगर मेरा बस चले तो मैं रोज फैमिली फोटो पोस्ट करूं लेकिन मेन पब्लिक फिगर होने के बावजूद भी बहुत प्राइवेट आदमी हूं. 

धोनी को लेकर भी बोले इरफान पठान 
बातचीत के दौरान इरफान ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान आईं चुनौतियों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि एमएस धोनी की कप्तानी में उन्हें अच्छे प्रदर्शन के बावजूद मुश्किलों का सामना करना पड़ा.  

2009 में न्यूजीलैंड दौरे का जिक्र करते हुए इरफान ने कहा कि पूरे वनडे सीरीज में उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा और सिर्फ दो टी20 मैच खेलने का मौका मिला. इस पर इरफान ने उस समय के हेड कोच गैरी कर्स्टन से जवाब भी मांगा था. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement