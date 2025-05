क्रिकेट की दुनिया में बुधवार (21 मई 2025) का दिन क्रिकेट की दो बड़ी टीमों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. वनडे क्रिकेट में दो बार की वर्ल्ड चैम्प‍ियन (1975 और 1979 की वनडे वर्ल्ड कप चैम्प‍ियन) वेस्टइंडीज को आयरलैंड जैसी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाने वाली टीम ने हरा दिया, वहीं बांग्लादेश को UAE ने चौंकाते हुए टी20 इंटरनेशनल में शिकस्त दी.

UAE ने इसके साथ ही पहली बार क‍िसी फुल मेंबर देश को किसी सीरीज में हराया. दोनों मैचों ने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया और एक बार फिर यह साबित किया कि इस खेल में कुछ भी संभव है. वैसे टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग की बात की जाए तो बांग्लादेश नौवें नंबर पर है, वहीं UAE की टीम 15वें स्थान पर हैं. दूसरी ओर वनडे रैंक‍िंंग में वेस्टइंडीज इस समय नौवें नंबर पर है तो आयरलैंड 12वें स्थान पर है.

आयरलैंड ने किया कैरेबियाई शेरों को ढेर

वेस्टइंडीज की टीम इस समय आयरलैंड के दौरे (West Indies tour of Ireland) पर है. 21 मई को डबल‍िन में 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला हुआ. न‍िर्धार‍ित पचास ओवर्स में आयरलैंड की टीम ने 303/6 का स्कोर बनाया. जहां एंड्रयू बलबर्नी ने शानदार 112 रनों की पारी खेली. वहीं पॉल स्टर्ल‍िंग ने भी मैच में 54 रन बनाए. जवाब में खेलने उतरी वेस्टइंडीज की टीम महज 179 रनों पर स‍िमट गई.

खास बात यह रही कि विंडीज टीम 34.1 ओवर्स में निपट गई. विंडीज टीम की ओर से रोस्टन चेज ने सबसे ज्यादा 55 रनों की पारी खेली. वहीं आयरलैंड के बैरी मैक्कार्थी ने 4 विकेट झटके. वैसे आयरलैंड की किसी बड़ी टेस्ट टीम (फुल मेंबर) के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत थी (रनों के अंतर से), और उनकी कुल मिलाकर चौथी सबसे बड़ी जीत रही.

𝐏𝐨𝐬𝐭-𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 thoughts with Andrew Balbirnie:



💯 Century

🤝Big partnership with Stirlo

✅ A winning start in Clontarf #BackingGreen #TokenFi @solar_failte ☘️🏏 pic.twitter.com/Gwc5gUCipR — Cricket Ireland (@cricketireland) May 21, 2025

यूएई ने बांग्लादेश को किया शर्मसार, बनाया र‍िकॉर्ड

बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच शारजाह में टी 20 मुकाबले में भ‍िड़ंत हुई. इस मुकाबले में कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि UAE जैसी एसोसिएट टीम बांग्लादेश को टक्कर दे पाएगी. लेकिन UAE ने न सिर्फ मुकाबले में पकड़ बनाई, बल्कि बांग्लादेश की टीम को 7 विकेट से 5 गेंद शेष रहते हुए रोमांचक अंदाज में हराया. UAE की ओर से आलीशान शराफू मैच के हीरो रहे. ज‍िन्होंने 47 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली. वह 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे.

बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 162 रन 9 विकेट खोकर बनाए थे. जवाब में यूएई ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 166 रन बना लिए और मैच 7 विकेट से जीत लिया. बांग्लादेश इस मुकाबले को जीतकर UAE ने बांग्लादेश से सीरीज भी 2-1 से जीत ली.

Big celebrations and why not! 😍😍

Team UAE enjoy their EPIC series win over Bangladesh at the Sharjah Cricket Stadium!

🇦🇪👏 pic.twitter.com/MWTSOvAEJ8 — UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) May 21, 2025

यह टी20 सीरीज जीत किसी भी फॉर्मेट में फुल मेंबर टीम के खिलाफ UAE की पहली जीत रही. इससे पूर्व उन्होंने 2021 में आयरलैंड को तीन मैचों की टी20 सीरीज में हराया था. यूएई ने पहला मैच हारने के बाद लगातार दो मैच जीते और दोनों मौकों पर सीरीज अपने नाम की. बांग्लादेश को एसोसिएट देशों के खिलाफ तीसरी टी20 सीरीज हार मिली है.

ताजा हार UAE के खिलाफ रही. इससे पहले बांग्लादेश को पिछले साल अमेरिका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था. साल 2012 में भी वे स्कॉटलैंड से एक टी20 मुकाबला हार चुके हैं. नामीबिया भी ऐसी खास टीमों में शामिल है, जिसने किसी बड़ी इंटरनेशनल टीम (फुल मेंबर) के खिलाफ टी20 सीरीज जीती है. उन्होंने 2022 और 2023 में जिम्बाब्वे को पांच मैचों की टी20 सीरीज में दो बार हराया था.