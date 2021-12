Gaby Lewis Viral Tweet: फ्लाइट में छूटा क्रिकेटर का लगेज, ICC से गुहार- मेरे कॉलेज नोट्स भी उसमें हैं

Gaby Lewis Viral Tweet: सफर करते वक्त कई बार ऐसा होता है जब हमारा सामान छूट जाता है. बस, ट्रेन, फ्लाइट या कुछ भी हो, ऐसा बार-बार होता है. लेकिन जब आप किसी अंतरराष्ट्रीय सफर पर हो और आपका जरूरी सामान लगेज में छूट गया हो तब काफी मुश्किल होता है. आयरलैंड की महिला क्रिकेटर गैबी लुइस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है.



गैबी लुईस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ओमान में उनका लगेज छूट गया है, 13 दिन से वहां पर ये रुका हुआ है. गैबी का ये ट्वीट काफी वायरल हो गया है, खास बात ये है कि गैबी ने बताया कि उस लगेज में मेरे कॉलेज के नोट्स भी खत्म हो गए हैं.

Any update on our luggage that’s still in oman @icc…… 13 days and counting, worst is I left my college notes in it 😭